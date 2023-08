Băng giang hồ buộc người vay tiền gửi clip khỏa thân để làm tin

TP HCMHoàng Trọng Đức, 22 tuổi, cùng nhiều đàn em từ Hà Nội vào lập băng cho vay nặng lãi, yêu cầu các cô gái quay clip khỏa thân để làm tin.

Ngày 8/8, Đức cùng 6 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản.

Hoàng Trọng Đức (thứ 4 từ phải sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Theo cơ quan điều tra, tháng 3, Đức từ Hà Nội vào Sài Gòn tụ tập đàn em tổ chức hoạt động "tín dụng đen". Băng nhóm này tiếp cận những người khó khăn kinh tế, lôi kéo vay tiền với lãi suất 1%/ngày (360% mỗi năm). Thủ tục để được vay tiền là cung cấp ảnh chân dung, chỗ ở, giấy tờ, số điện thoại, tài khoản Facebook, Zalo... Riêng phụ nữ phải quay clip khỏa thân gửi cho chúng để làm tin.

Các đàn em của Đức sẽ đi xác minh thực tế một vài thông tin sau đó sẽ chuyển tiền cho vay. Ngoài việc bị trừ lãi suất trước 2 ngày, người vay phải đóng phí dịch vụ 5-10% nên tổng số tiền nhận được khá ít ỏi.

Nếu khách hàng đóng lãi chậm 3-4 ngày sẽ bị phạt một ngày tiền góp; trễ hơn 10 ngày phải đóng lãi lại từ đầu. Nếu người vay không đúng hẹn, Đức chỉ đạo đàn em gọi điện đe dọa, nhắn tin chửi bới và đăng hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội; gửi cho bạn bè, người thân của họ để hạ nhục và uy hiếp tinh thần buộc trả tiền.

Trong bối cảnh tổng lực tấn công các nhóm cưỡng đoạt tài sản và hoạt động tín dụng đen, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp Công an quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè và Công an Hà Nội triệt phá nhiều băng nhóm, trong đó có đường dây của Đức. Cơ quan điều tra kêu gọi các nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đến trình báo, phối hợp điều tra.

Quốc Thắng