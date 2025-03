Băng giá xuất hiện ở Tà Xùa

Yên BáiLần đầu tiên băng xuất hiện trong tháng 3 ở đỉnh núi Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, phủ kín cành cây, thảm cỏ.

Băng hình thành từ đêm qua ở đỉnh núi Tà Xùa cao hơn 2.800 m, đến sáng nay vẫn còn dày, nhiệt độ ngoài trời xuống 0 độ C.

Ông Đào Viết Nghiêm, Chủ tịch xã Bản Công, cho biết hàng năm Tà Xùa vẫn xuất hiện băng giá, chủ yếu vào chính đông (tháng 12 và 1) hoặc cùng lắm là tháng 2. Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến băng hình thành vào tháng 3.

Băng giá trên đỉnh Tà Xùa sáng 19/3. Ảnh: Huyện Trạm Tấu

Miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai), Pha Đin (Điện Biên) 5 độ; Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ; Mù Cang Chải (Yên Bái) gần 10 độ C; Hà Nội 16 độ C. Theo quy luật, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ sẽ giảm khoảng 0,6 độ C.

Lần gần nhất băng giá xuất hiện ở các đỉnh núi cao như Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai), Tà Xùa (Yên Bái) là trong đợt không khí lạnh ngày 11/1.

Gia Chính