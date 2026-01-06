Băng giá xuất hiện ở Cao Bằng

Băng giá xuất hiện dày đặc trên đỉnh núi Phia Oắc cao 1.931 m trưa nay, trong ngày thứ hai miền Bắc rét đậm.

Khoảng 11h ngày 6/1, băng bắt đầu hình thành trên cành cây, thảm cỏ và ngày càng dày.

"Nhiệt độ là -1 độ C, gió thổi mạnh đến mức đứng không vững, trời rét cóng", chị Đinh Hợi, người dân sống ở khu vực này, miêu tả lúc 12h trưa. Diện tích băng bao phủ hơn trăm mét.

Một du khách, anh Đặng Khương, cho biết băng giá xuất hiện ở khu vực đỉnh núi Phia Oắc từ sáng, đến trưa dày lên.

Băng phủ dày trên cành cây, ngày 6/1. Ảnh: Đinh Hợi.

Phia Oắc 1.931 m thuộc xã Thành Công, là đỉnh núi cao thứ hai của tỉnh Cao Bằng, thường xuất hiện băng tuyết trong các đợt rét đậm ở miền Bắc.

Người dân chụp ảnh với băng giá. Ảnh: Đinh Hợi.

Hôm nay là ngày thứ hai miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường,15 tỉnh, thành phố nhiệt độ thấp nhất đều xuống dưới 15 độ C. Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) đều 6 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do nằm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc sẽ tiếp tục giảm trong hôm nay và những ngày tới. Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tà Xùa (Lào Cai) cũng có thể xuất hiện băng giá.