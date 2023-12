Lào CaiTừ 20h ngày 25/12, đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m xuất hiện băng giá, lần thứ hai kể từ đầu đông năm nay.

Băng giá trên đỉnh Fansipan, tối 25/12. Ảnh: L.H

Băng giá phủ kín bề mặt sàn gỗ, cột kèo của khu du lịch trên đỉnh núi. Một nhân viên làm việc tại đây cho biết nhiệt độ trên đỉnh Fansipan hiện khoảng -2 độ C, độ ẩm gần 80%, trời không mưa. Do trời tối nên phạm vi băng giá chưa được xác định.

Tại Sa Pa với độ cao 1.600 m so với mực nước biển, nhiệt độ thấp nhất cơ quan khí tượng đo được sáng nay là gần 6 độ C. Theo quy luật, cứ lên 100 m nhiệt độ giảm 0,6 độ C.

Băng phủ kín lan can công trình. Ảnh: Trần Linh

Đây là lần thứ hai băng giá xuất hiện trong mùa đông năm nay. Cách đây ba ngày, khu vực đỉnh núi Lan Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và phạm vi từ 2.300 m lên đến đỉnh Fansipan cũng xuất hiện băng giá dày đặc.

Chuyên gia thời tiết lý giải băng giá xuất hiện ở đỉnh Fansipan do khu vực này trời đang quang mây, nhiệt độ xuống thấp. Từ giờ đến sáng mai, các đỉnh núi cao khác như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Chùa Đồng (Quảng Ninh) nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện băng giá.

Du khách thích thú ngắn nhìn băng giá và chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Linh

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt rét đậm, rét hại bắt đầu từ ngày 16/12, đây là đợt rét dài nhất kể từ đầu đông. Trong đợt rét này, ngày 22/12 Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống thấp nhất âm hơn 2 độ C, một ngày sau đó tất cả các tỉnh miền Bắc cùng ba tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ mai không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng dần. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay 10-22 độ C, những ngày sau đó nhiệt độ ban ngày lên 25 độ, ban đêm lên 17-18 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) từ 3-12 độ sẽ tăng lên 6-18 độ.

Gia Chính