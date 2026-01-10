Nền nhiệt bắt đầu tăng nhưng sáng nay đỉnh Fansipan băng giá vẫn xuất hiện dày đặc.

Sáng 10/1, khu vực đỉnh Fansipan cao 3.143 m tại Sa Pa (Lào Cai) có nắng, trời trong xanh, băng giá phủ kín như các công trình du lịch cũng như cành cây, ngọn cỏ phạm vi từ đỉnh xuống 100 m. Nhiệt độ đo được ở khu vực này là 0 độ C.

Cách đây bốn ngày, băng giá cũng xuất hiện tại đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng.

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan sáng 10/1. Ảnh: Lan Hương

10 ngày qua, miền Bắc liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường khiến nền nhiệt xuống thấp đặc biệt là về đêm. Sáng nay, nhiệt độ thấp nhất miền Bắc là ở Trùng Khánh (Cao Bằng) 4 độ, Lạng Sơn, Sa Pa (Lào Cai) 5 , Sơn Động (Bắc Ninh) 6 độ.

Hà Nội gần 10 độ, Thanh Hoá 11 độ, Nghệ An 12 độ, Quảng Trị 13 độ và Huế 12 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, những ngày tới nhiệt độ Hà Nội bắt đầu tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì tình trạng chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, ban ngày trời nắng nền nhiệt cao nhất dao động 24-26 độ, ban đêm duy trì ở mức 13 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) những ngày tới nhiệt độ cũng tăng lên 6-17 độ C.

Băng giá hình thành khi thời tiết hội tụ đồng thời nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là nhiệt độ bề mặt giảm xuống dưới 0 độ, thường xảy ra vào ban đêm và rạng sáng. Khi trời quang mây hoặc ít mây, bức xạ nhiệt từ mặt đất thoát ra mạnh khiến bề mặt nguội nhanh, trong khi độ ẩm không khí đủ cao tạo điều kiện cho hơi nước ngưng kết và đóng băng trực tiếp.

Cùng với đó, gió yếu hoặc lặng gió làm lớp không khí lạnh sát mặt đất không bị xáo trộn, giúp giá rét duy trì trong thời gian dài. Ở những khu vực địa hình trũng, thung lũng hoặc vùng núi cao, không khí lạnh dễ tích tụ, làm gia tăng khả năng xuất hiện băng giá trên cây cối, hoa màu và mặt đất.

Gia Chính