Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan

Lào CaiTrong ngày đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, đỉnh Fansipan đã xuất hiện băng giá, trong khi đó Hà Nội xuống 16 độ C.

Từ đêm qua (24/12), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa ở độ cao 3.143 m bắt đầu xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống 1-3 độ C. Đến sáng nay, lớp băng dày phủ kín lối đi, mái đá và khu vực cột cờ. Đây là lần băng giá xuất hiện dày nhất kể từ đầu mùa đông 2025-2026.

Du khách thích thú với băng giá trên đỉnh Fansipan, sáng 25/12. Ảnh: Lan Hương

Lớp băng xốp, dày khiến nhiều du khách thích thú vo tròn như tuyết. Đến 7h, trời quang, khi có ánh nắng mặt trời lớp băng bắt đầu tan dần.

Miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh với cường độ trung bình. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất, 5 độ C, giảm 5 độ so với hôm qua. Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 7-9 độ. Tại Hà Nội nhiệt độ hôm nay đồng loạt giảm 4-5 độ so với hôm qua, các trạm Hoài Đức, Hà Đông, Sơn Tây, Láng 17 độ, riêng Ba Vì 16 độ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hôm nay là ngày nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp nhất đợt 14-19 độ, từ ngày mai nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 21-22 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 6-11 độ, đến cuối tuần tăng lên 8-15 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong một tháng tới, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại tập trung chủ yếu trong tháng 1/2026.

Gia Chính