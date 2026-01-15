Bảng giá đất mới tại Hưng Yên có nơi tăng hơn 10 lần

Bảng giá đất ở của Hưng Yên áp dụng từ 1/1 tăng tại hầu hết khu vực, nhiều nơi cao hơn 8-10 lần.

HĐND tỉnh Hưng Yên vừa thông qua nghị quyết Ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bảng giá này được xây dựng theo Luật Đất đai 2024, điều chỉnh theo nguyên tắc thị trường, thay thế các bảng giá cũ vốn áp dụng đến hết năm 2025.

Tổng thể, giá đất ở đô thị tăng tại hầu hết khu vực so với bảng giá cũ của các địa phương trước sáp nhập.

Tại khu vực TP Hưng Yên cũ, mức cao nhất 100 triệu đồng mỗi m2 thuộc về vị trí mặt đường (vị trí 1) Điện Biên đoạn từ Tô Hiệu đến ngã tư Nguyễn Thiện Thuật, tăng 3,6 lần. Nhiều tuyến đường trung tâm khác cũng tăng khoảng 3-5 lần như Hồ Xuân Hương (56 triệu, tăng 5,6 lần), Đoàn Thị Điểm (52 triệu, tăng 5,2 lần), Chu Mạnh Trinh (55 triệu, tăng 5 lần) hay Chùa Chuông (55 triệu, tăng 3,7 lần).

Một số khu vực tăng giá đất ở 8-10 lần so với trước đây như mặt đường Nguyễn Thiện Thuật (đê sông Hồng - Phan Đình Phùng), đạt 40 triệu một m2, tăng 10,8 lần. Hay đường Bạch Thái Bưởi có giá đất vị trí 1 đạt 33 triệu mỗi m2, tăng gần 9 lần.

Tại huyện Văn Giang cũ - khu vực tập trung nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, mức tăng 3-4 lần cũng được áp dụng cho một số tuyến đường. Đơn cử, vị trí 1 ở đường ĐT 379B có giá 55 triệu một m2, tăng 3,2 lần. Hay đường ĐT 379 từ giáp xã Phụng Công đến giáp xã Nghĩa Trụ có giá 50 triệu một m2, tăng 3,3 lần.

Một số tuyến đường rộng trên 15 m tại khu đô thị mới có giá 45-60 triệu một m2 như Vinhomes Ocean Park 2 và 3 (60 triệu), Khu nhà ở phố mới Văn Giang (52 triệu), Khu đô thị Alluvia City (40 triệu).

Bất động sản khu vực Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh: Ngọc Diễm

Mức tăng trung bình 3-5 lần cũng được áp dụng cho khu vực TP Thái Bình cũ. Giá đất cao nhất 140 triệu đồng mỗi m2 thuộc về mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai, tăng 3,6 lần. Một số tuyến đường trung tâm khác có giá đất vượt 100 triệu đồng một m2 như Hai Bà Trưng (115 triệu), Lê Lợi (115 triệu), Lý Bôn (107,5 triệu)...

Trường hợp tăng mạnh nhất thuộc về mặt đường Trần Thánh Tông (đoạn cầu sang chợ Thành Đạt - phố Lý Thường Kiệt), đạt 80 triệu đồng một m2, tăng 8,4 lần. Hay mặt đường Trần Quang Khải (đoạn Trần Thánh Tông - cầu Thái Bình) cũng tăng 8,3 lần.

Với đất trồng cây lâu năm, mức 120.000-135.000 đồng mỗi m2 được giữ nguyên như bảng giá cũ tại khu vực xã Phụng Công, Như Quỳnh, Lạc Đạo, Đại Đồng, Nghĩa Trụ, Văn Giang.

Các phường trung tâm cũng giữ nguyên mức giá đất nông nghiệp như Mỹ Hào, Đường Hào, Thái Bình, Trần Hưng Đạo, Trà Lý...

Bảng giá đất mới sẽ tác động trực tiếp đến nhiều nhóm. Với người dân, quyền lợi lớn nhất là mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được nâng lên, tiệm cận giá thị trường hơn. Ngược lại, nghĩa vụ tài chính khi làm sổ đỏ lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nộp thuế, phí liên quan đến đất đai sẽ tăng.

Doanh nghiệp bất động sản ít chịu tác động trực tiếp trong các dự án lớn, do tiền sử dụng đất thường được xác định theo phương pháp thặng dư. Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ thuê đất trả tiền hàng năm có thể chịu chi phí cao hơn tại những khu vực giá đất tăng mạnh.

Ngọc Diễm