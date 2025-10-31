Bảng giá đất mới của Đồng Nai dự kiến tăng cao nhất gấp 9 lần

Bảng giá đất năm 2026 của tỉnh Đồng Nai dự kiến tăng mạnh, cao nhất gấp 9 lần so với mức hiện hành.

Đồng Nai đang xây dựng bảng giá đất thống nhất áp dụng trên toàn tỉnh từ ngày 1/1/2026, thay thế cho hai bảng giá đất của Bình Phước cũ và Đồng Nai trước sáp nhập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này hiện hoàn tất việc tổng hợp ý kiến góp ý từ các địa phương đối với dự thảo bảng giá đất 2026. Đây sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng, thuê và thuê đất; xác định giá khởi điểm đấu giá; tính tiền sử dụng đất tái định cư; cũng như xử phạt các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Theo dự thảo (dự kiến trình thông qua trước ngày 31/12), nhiều khu vực có giá đất ở đô thị tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm đất nông nghiệp và đất ở. Tại khu vực Bình Phước cũ, giá đất nông nghiệp tăng 1-1,2 lần so với hiện nay, chủ yếu ở các tuyến tỉnh lộ, khu dân cư đông và các nút giao thông chính. Giá đất ở tại khu vực này cũng tăng từ 1,1-1,4 lần tùy khu vực, tập trung ở những tuyến đường mới mở hoặc được chỉnh trang đô thị. Còn tại khu vực Đồng Nai trước sáp nhập, mức tăng giá đất nông nghiệp bình quân 1,1-2,2 lần, đất ở đô thị tăng mạnh từ 1,6-9 lần, đất ở nông thôn tăng 2,3-6,8 lần so với bảng giá hiện hành.

Bảng giá đất hiện hành của Đồng Nai điều chỉnh theo Quyết định số 56, mức giá đất ở đô thị cao nhất là 40 triệu đồng mỗi m2, nằm trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 (TP Biên Hoà cũ). Với khu vực Bình Phước cũ, giá đất ở cao nhất 65 triệu đồng mỗi m2 thuộc đoạn đường Quốc Lộ 14 (ngã tư Đồng Xoài đến đường Đồng Khởi) thuộc TP Đồng Xoài cũ.

Bên cạnh các khu vực tăng giá, một số vùng đặc thù được đề xuất giữ nguyên nhằm khuyến khích phát triển và đảm bảo cân đối. Cụ thể, các đảo và cù lao sẽ tiếp tục áp dụng giá đất cũ để thu hút đầu tư vào du lịch, sinh thái. Các khu, cụm công nghiệp giữ nguyên nhằm ổn định sản xuất và tạo môi trường cạnh tranh cho nhà đầu tư. Tương tự, khu đô thị, khu dân cư và tái định cư được đề xuất không điều chỉnh để duy trì sự cân đối giữa các tuyến đường và khu vực.

Một góc thị trường bất động sản tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Sau khi hoàn thiện, dự thảo bảng giá đất sẽ được trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét, trước khi UBND tỉnh trình HĐND thông qua trước ngày 31/12/2025.

Để giảm áp lực cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo và gia đình chính sách, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định 103 của Chính phủ. Cùng với đó, địa phương sẽ công khai, minh bạch thông tin giá đất và triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn, bảng giá đất mới phản ánh sát thực tế thị trường, góp phần giúp Nhà nước phân bổ nguồn lực đất đai hiệu quả, khuyến khích sử dụng đất hợp lý và hạn chế tình trạng bỏ hoang. Đồng thời, đây cũng là căn cứ công bằng trong bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, giúp giảm khiếu kiện và đảm bảo sự hài hòa giữa nông thôn - đô thị.

Việc điều chỉnh bảng giá đất sẽ tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về tài chính, giá đất tăng sẽ làm tăng nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng, thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Ngược lại, với người dân và doanh nghiệp, nghĩa vụ tài chính cũng tăng theo. Các hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất, nộp thuế nông nghiệp hay làm thủ tục đất đai sẽ phải chi trả cao hơn; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chịu áp lực từ chi phí thuê và thuế đất, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

Dưới góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh bảng giá có thể khiến giá nhà ở tăng trong ngắn hạn do chi phí đầu vào cao hơn, tạo áp lực cho người mua và doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, về dài hạn, bảng giá mới sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường, giảm tình trạng "hai giá" trong giao dịch, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Luật Đất đai năm 2024 quy định bảng giá đất phải được xây dựng hằng năm thay vì chu kỳ 5 năm như trước đây, và áp dụng lần đầu từ ngày 1/1/2026.

Phương Uyên