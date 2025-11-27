Bang Georgia hủy truy tố ông Trump âm mưu lật kèo bầu cử

Công tố viên bang Georgia xin hủy vụ truy tố ông Trump âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020 và được tòa án chấp thuận.

"Theo đánh giá chuyên môn của tôi, tiếp tục theo đuổi vụ án trong 5-10 năm nữa không mang lại lợi ích cho người dân Georgia", Pete Skandalakis, giám đốc điều hành Hội đồng Công tố viên Georgia, viết trong kiến nghị 22 trang gửi tòa thượng thẩm hạt Fulton ngày 26/11, đề cập vụ truy tố ông Donald Trump với cáo buộc âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020 tại bang này.

Ông Skandalakis viện dẫn việc công tố viên đặc biệt Jack Smith hồi tháng 11/2024 đã xin hủy vụ truy tố liên bang ông Trump, cũng với cáo buộc âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020 ở Washington.

"Nếu công tố viên Smith, với toàn bộ nguồn lực liên bang trong tay, đã kết luận việc truy tố là vô ích thì về cơ bản, truy tố ở cấp bang cũng sẽ không hiệu quả", ông Skandalakis lập luận.

Thẩm phán Scott McAfee chấp thuận kiến nghị của ông Skandalakis và tuyên bố "bác bỏ toàn bộ vụ truy tố". Steve Sadow, luật sư đại diện Tổng thống Trump, hoan nghênh quyết định của giới chức Georgia.

"Nỗ lực truy tố mang tính chính trị nhằm vào Tổng thống Trump của công tố viên Fani Willis cuối cùng cũng kết thúc. Vụ án này lẽ ra không bao giờ được bắt đầu. Một công tố viên công bằng và khách quan đã chấm dứt cuộc chiến", ông Sadow cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 17/11. Ảnh: AP

Trong vụ kiện được khởi xướng từ tháng 8/2023, công tố viên Willis truy tố 19 người, trong đó ông Trump đối mặt 13 tội danh. Thẩm phán McAfee đã xóa bỏ 5 tội danh và ông Trump đối mặt 8 tội danh. Tòa phúc thẩm bang Georgia tháng 12/2024 cho rằng bà Willis có "hành động không phù hợp" liên quan đến mối quan hệ với một đồng nghiệp, nên bị tước tư cách tham gia truy tố ông Trump. Ông Skandalakis sau đó tiếp quản vụ án.

Ngoài Georgia, ông Trump trước khi đắc cử nhiệm kỳ hai còn đối mặt ba vụ truy tố khác là âm mưu lật kèo bầu cử, dẫn đến bạo loạn Đồi Capitol ở Washington, giữ trái phép tài liệu mật ở Florida sau khi rời Nhà Trắng, làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin khi tranh cử năm 2016 ở New York.

Tháng 5/2024, bồi thẩm đoàn New York kết luận ông Trump có tội với 34 cáo buộc. Thẩm phán xét xử Juan Merchan hồi tháng 1 ra phán quyết "miễn hình phạt vô điều kiện", tức là ông Trump sẽ không phải ngồi tù, bị quản chế hay chịu bất kỳ khoản tiền phạt nào, dù vẫn bị lưu hồ sơ là có tội.

Hai vụ truy tố còn lại đều do Smith phụ trách và công tố viên này đã từ bỏ nỗ lực hồi tháng 11/2024.

Như Tâm (Theo AFP, AP)