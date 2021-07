Băng game Super Mario 64 giá 1,5 triệu USD

Một băng video game Super Mario 64 của Nintendo còn nguyên tem đã được bán đấu giá thành công với mức giá kỷ lục, hơn 1,5 triệu USD.

Băng được bán đấu giá là phiên bản phát hành năm 1996 tại Mỹ, chưa bị khui niêm phong, và là một trong những tựa game 3D có ảnh hưởng nhất thời kỳ đầu. Đơn vị đấu giá cho biết có "ít hơn năm" bản sao trong tình trạng tốt như vậy.

Băng game Super Mario 64 được bán đầu giá. Ảnh: Heritage Auctions.

Mức giá bản băng Super Mario 64 này gần gấp đôi mức giá kỷ lục 870.000 USD trong phiên đấu giá một bản sao video game Legend of Zelda dành cho hệ máy NES của Nintendo ngày 9/7. Bản sao 9.0 A của The Legend of Zelda năm 1988 là trò chơi đầu tiên trong series và trở thành một trong những trò chơi có hiệu suất tốt nhất, được giới phê bình đánh giá cao nhất trong toàn bộ danh mục của Nintendo.

Cả hai trò chơi được nhiều người săn đón không phải bởi trải nghiệm chơi game hiếm có mà chúng có giá trị như những kỷ vật, giống những thẻ game quý hiếm.

Băng Super Mario 64 đã được công ty sưu tập trò chơi điện tử Wata chấm điểm ở mức 9,8 A++, nghĩa là nó ở trong tình trạng gần như hoàn hảo và "như mới". Tuy nhiên, điểm xếp hạng cao chưa đủ để đảm bảo một băng game bán được giá cao. Điển hình là một bản Super Mario 64 khác trong cùng cuộc đấu giá, dù xếp hạng 9,6 A++ nhưng chỉ được bán với giá 13.200 USD tương đối phải chăng.

Nhìn chung, các phiên bản hiếm của các trò chơi phổ biến thường thu hút nhiều giá thầu nhất.

Super Mario 64 là trò chơi bán chạy nhất của hệ máy Nintendo 64, và được nhiều người coi là một trò chơi có ảnh hưởng trong lịch sử trò chơi điện tử. Nó đánh dấu bước chuyển đầu tiên của Mario vào không gian ba chiều, khác hẳn với cách di chuyển truyền thống. Heritage Auctions, công ty đứng sau vụ bán đấu giá, đã bị bất ngờ trước mức giá khổng lồ mà băng game thu hút được. Kelsey Lewin, Giám đốc Video Game History Foundation của California, cho biết: "Mặc dù chưa có báo cáo số lượng cụ thể, còn rất nhiều bản game đầu tiên của Super Mario 64 còn niêm phong ngoài kia".

Ngoài Super Mario 64, phiên đấu giá kỷ lục cũng chứng kiến một loạt trò chơi được bán với giá cao, trong đó có bản Final Fantasy III cho Super Nintendo và bản Zelda: A Link to the Past đã được bán với giá 96.000 USD. Thị trường sưu tập trò chơi điện tử cổ ngày càng xuất hiện nhiều game có giá trị cao, khiến một số người nghi ngờ liệu thị trường này có bị thổi phồng quá mức hay không.

Đăng Thiên (theo BBC)