Bang Florida đặt tên ông Trump cho sân bay

MỹThống đốc DeSantis ký ban hành luật đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach ở bang Florida thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump.

Văn phòng Thống đốc Florida ngày 30/3 cho biết ông Ron DeSantis đã ký ban hành đạo luật về "Dịch vụ Các sân bay Thương mại", được nghị viện bang thông qua hồi tháng 2. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó kèm điều khoản "đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump".

Quyết định đổi tên sân bay vẫn cần sự chấp thuận từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đồng thời phải hoàn tất những thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng.

"Đổi tên sân bay là vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương và FAA không thể phê duyệt quyết định này. Tuy nhiên, chúng tôi cần thực hiện một số công việc hành chính, gồm cập nhật bản đồ hàng không và cơ sở dữ liệu định vị", FAA cho biết.

Máy bay cá nhân của ông Trump khởi hành từ sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Palm Beach là thị trấn nổi tiếng với bãi cát trải dài và các khu biệt thự xa hoa. Sân bay Quốc tế Palm Beach chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump khoảng vài km. Khi thông qua dự luật đổi tên sân bay hồi tháng 2, các nghị sĩ Cộng hòa ở Florida nói họ muốn làm vậy bởi ông Trump là "tổng thống đầu tiên thường trú tại bang".

Tổng thống Trump, ông trùm bất động sản thường gắn tên mình lên các tòa nhà khắp thế giới, luôn tìm cách để lại dấu ấn trên khắp nước Mỹ thông qua chiến dịch xây dựng và quảng bá hình ảnh chưa từng có.

Hồi tháng 12/2025, ban quản trị Trung tâm nghệ thuật Kennedy, khu phức hợp nghệ thuật đồng thời là nơi tưởng niệm cố tổng thống John F. Kennedy ở Washington, đã bỏ phiếu đổi tên cơ sở thành "Trung tâm Trump - Kennedy".

