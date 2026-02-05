Bảng đèn LED ôtô hiện chữ xúc phạm công an, tài xế nói bị người lạ 'hack'

Hải PhòngTài xế chiếc Mitsubishi Xpander có bảng đèn LED hiện dòng chữ xúc phạm công an khai bị người lạ xâm nhập thiết bị qua Bluetooth, do không cài mật khẩu bảo mật.

Ngày 5/2, đại diện Cục CSGT (C08) cho biết đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm việc với chủ sở hữu và tài xế chiếc Mitsubishi Xpander liên quan bảng đèn LED hiện dòng chữ xúc phạm công an.

Trước đó, hình ảnh chiếc xe di chuyển trên đường phố với bảng đèn LED gắn ở kính hậu hiện dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng công an lan truyền trên mạng xã hội, được người dân phản ánh qua đường dây nóng.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định người trực tiếp điều khiển xe khi xảy ra sự việc là nam tài xế 43 tuổi, trú tại Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, tài xế cho biết khoảng 17h20 ngày 4/2, khi xe đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), bảng đèn LED phía sau bất ngờ xuất hiện dòng chữ xúc phạm.

Được người đi đường nhắc nhở, tài xế dừng xe kiểm tra, gọi điện báo cho giám đốc công ty - chủ sở hữu chiếc xe - để báo cáo sự việc. Sau đó, giám đốc yêu cầu rút ngay nguồn điện cấp cho bảng đèn.

Lý giải nguyên nhân, nam tài xế cho biết do không nắm rõ tính năng bảo mật nên không cài mật khẩu cho thiết bị. Bảng đèn kết nối qua Bluetooth, điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại (iPixel Color). Khi để chế độ mở, bất kỳ ai đứng trong phạm vi khoảng 20 m đều có thể truy cập và thay đổi nội dung hiển thị.

Theo đó, tài xế cho rằng mình đã bị người lạ "hack" hệ thống đèn để cài dòng chữ phản cảm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) đã thu giữ bảng đèn LED và các thiết bị liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Tân - Phạm Chiểu