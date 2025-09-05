Bang đầu tiên ở Mỹ chuẩn bị bỏ tiêm chủng bắt buộc

Florida có thể trở thành bang đầu tiên của Mỹ bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc ở trẻ em, một động thái đi ngược cảnh báo của giới chuyên gia về việc cần chích vaccine để duy trì miễn dịch cộng đồng.

Hôm 3/9, bác sĩ Joseph A. Ladapo, Tổng Y sĩ Florida, nói bang này dự kiến bỏ hoàn toàn quy định tiêm chủng bắt buộc tại trẻ em nhưng chưa rõ khi nào các thay đổi sẽ có hiệu lực. Ladapo giải thích thêm một số quy định có thể được giới chức y tế bãi bỏ, trong khi số khác sẽ cần sự chấp thuận của cơ quan lập pháp. Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis, cho biết một ủy ban của bang sẽ xây dựng "gói tự do y tế" để trình lên cơ quan lập pháp trong kỳ họp tới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc đang giảm sút, đe dọa ngưỡng miễn dịch cộng đồng 95% mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị để phòng ngừa các bệnh như sởi.

Động thái của Florida được xem là bước đi quyết liệt nhất trong một xu hướng đang lan rộng tại Mỹ. Trong năm qua, ít nhất 10 tiểu bang đã điều chỉnh chính sách, phần lớn đều tạo điều kiện cho học sinh được miễn trừ tiêm chủng nhiều hơn. Idaho hiện dẫn đầu cả nước với tỷ lệ miễn trừ lên tới 15,4% sau khi thông qua "Đạo luật Tự do Y tế", cấm các tổ chức từ chối dịch vụ đối với người chưa tiêm vaccine.

Theo dữ liệu của CDC, tỷ lệ học sinh được miễn trừ trên toàn quốc đã tăng lên mức kỷ lục 3,6% trong năm học 2024-2025, khiến độ bao phủ của các vaccine quan trọng như sởi-quai bị-rubella (MMR) và bại liệt giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, chỉ còn khoảng 92,5% ở trẻ mẫu giáo.

Ảnh minh họa: iStock

Hậu quả của việc nới lỏng các quy định này đã bắt đầu xuất hiện. Một ổ dịch sởi ở Texas đầu năm nay đã góp phần đẩy số ca mắc trên toàn nước Mỹ lên mức cao nhất trong 30 năm, với hơn 1.400 trường hợp. Bệnh bại liệt, vốn đã được thanh toán, cũng tái xuất hiện. Tiến sĩ Philip Huang, Giám đốc Sở Y tế Dallas, cảnh báo: "Mọi người đã quên đi thành công của vaccine. Trước đây, mỗi năm Mỹ có gần 60.000 ca bại liệt. Các bậc cha mẹ đã từng sống trong sợ hãi mỗi mùa hè".

CDC Mỹ cũng đang rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng sau khi tân Giám đốc bị sa thải và hàng loạt lãnh đạo cấp cao từ chức. Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này xuất phát từ mâu thuẫn của các nhà khoa học với Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy, người có quan điểm chống lại vaccine. Ông Kennedy công khai cáo buộc các nhà khoa học của CDC "tha hóa, thiếu năng lực" và tin rằng vaccine có liên quan đến chứng tự kỷ.

Trong nhiều thập kỷ, các quy định tiêm chủng bắt buộc tại trường học được xem là công cụ then chốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là những người không thể tiêm chủng như trẻ sơ sinh hay người có hệ miễn dịch yếu. Đa số phụ huynh, không phân biệt quan điểm chính trị, vẫn ủng hộ việc duy trì yêu cầu tiêm vaccine phòng sởi và bại liệt tại trường học, theo một khảo sát của KFF-Washington Post.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính vaccine đã cứu sống 154 triệu người trong 50 năm qua và CDC khẳng định việc tiêm chủng cho trẻ em giúp ngăn ngừa khoảng 4 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm.

Bình Minh (Theo CBS News)