Băng đảng treo thưởng 50.000 USD để ám sát đặc vụ di trú Mỹ

Các băng đảng Mexico treo thưởng tới 50.000 USD cho người ám sát đặc vụ từ các cơ quan phụ trách vấn đề di trú và bảo vệ biên giới Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 14/10 dẫn nguồn tin tình báo cho biết các thành viên băng đảng Mexico đã treo tiền thưởng theo cấp bậc cho những ai tấn công nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Theo nguồn tin tình báo, các băng đảng trả 2.000 USD cho những ai thu thập và phát tán thông tin của đặc vụ. Những người bắt cóc, tấn công các đặc vụ có thể nhận thưởng 5.000-10.000 USD. Băng đảng sẽ trả thưởng tới 50.000 USD cho ai ám sát được các đặc vụ.

Hai tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một thành viên băng đảng Latin Kings ở Chicago đã treo thưởng để nhắm vào quan chức Greg Bovino, chỉ huy CBP phụ trách các hoạt động tăng cường ở Los Angeles, Chicago và Portland.

Các đặc vụ tuần tra biên giới Mỹ tại Illinois hôm 3/10. Ảnh: Reuters

Theo DHS, các băng đảng như Latin Kings cũng đã triển khai người chuyên làm nhiệm vụ theo dõi, được trang bị súng và thiết bị liên lạc vô tuyến để cung cấp thông tin di chuyển theo thời gian thực của các đặc vụ CBP và ICE.

"Những mạng lưới tội phạm này không chỉ chống lại pháp quyền, mà còn tiến hành chiến dịch khủng bố có tổ chức nhắm vào những nhân viên bảo vệ biên giới dũng cảm cũng như nhằm vào cộng đồng của chúng ta", Bộ trưởng DHS Kristi Noem cho biết.

Theo bà Noem, các đặc vụ đang phải đối mặt với những cuộc phục kích, bị giám sát bằng thiết bị bay không người lái và thậm chí là mối đe dọa tới tính mạng, chỉ vì họ đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.

"Chúng tôi sẽ không chùn bước trước những mối đe dọa này. Mọi tội phạm, khủng bố và người nhập cư bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với công lý của Mỹ", bà Noem tuyên bố.

Các đặc vụ ICE những tháng qua đã nhiều lần bị tấn công. Hồi tháng 7, một nhóm nghi phạm dàn cảnh để phục kích các nhân viên trung tâm giam giữ của ICE gần Dallas, khiến một cảnh sát bị thương. Vài ngày sau, một tay súng khác xả đạn vào cơ sở biên phòng ở McAllen, cũng thuộc bang Texas.

Ngọc Ánh (Theo ABC, NY Post, Fox News)