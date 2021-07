Băng đảng Hong Kong buôn lậu 1.000 tấn thịt mỗi đêm

Cảnh sát Hong Kong cho biết, 6 tháng đầu năm nay, chính quyền đặc khu đã bắt 138 tấn thịt nhập lậu trị giá 21 triệu HKD (2,7 triệu USD) trên 20 tàu cao tốc với gần 40 nghi phạm, chủ yếu là người đại lục. Năm ngoái, số thịt lậu bị thu giữ là 3.344 tấn, trị giá 149 triệu HKD.

Các băng nhóm buôn lậu được cho là do ba tổ chức lớn của thành phố điều khiển, Sun Yee On, 14K và Wo Shing Wo, hoạt động chủ yếu là buôn bán ma túy, tống tiền, cá cược và tín dụng đen bất hợp pháp. Chúng sử dụng hàng chục tàu cao tốc công suất lớn, băng vào vùng biển Hong Kong, lấy hàng lậu và chạy đến các điểm giao hàng chỉ cách đó vài phút trên đất liền. Việc này có thể lặp lại nhiều chuyến suốt đêm.

Tang vật bị lực lượng hải qua Hong Kong thu giữ. Ảnh: SCMP

Thịt đông lạnh nhập lậu bao gồm thịt bò, nội tạng, móng lợn, cánh gà và chân gà từ các nước như Argentina, Australia, Brazil, Ấn Độ, Ba Lan, Mỹ, Anh và Ukraine. Hoạt động buôn lậu đã tăng mạnh do nguồn cung thịt đông lạnh cho đại lục giảm do các hạn chế nhập khẩu nghiêm ngặt do Covid.