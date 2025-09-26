Băng đảng hành quyết nhau trong nhà tù Ecuador

Đụng độ giữa các băng đảng ma túy đối địch tại nhà tù Ecuador khiến ít nhất 17 người chết, trong đó một số người bị hành quyết tại chỗ.

Cảnh sát Ecuador ngày 25/9 cho biết đụng độ đẫm máu nổ ra tại nhà tù Esmeraldas ở thành phố cùng tên gần biên giới với Colombia hồi đầu tuần, khiến ít nhất 17 tù nhân bị sát hại trong hai dãy phòng giam.

"Vụ thảm sát bắt nguồn từ lệnh của băng đảng tội phạm Los Tiguerones, nhằm tiêu diệt các thành viên Los Lobos, Los Choneros và các tù nhân không liên kết với Los Tiguerones trong nhà tù", cảnh sát Ecuador cho biết.

Hình ảnh đã được xác minh trên mạng xã hội cho thấy những thi thể mình trần, bết máu nằm trên mặt đất, trong đó ít nhất hai người bị chặt đầu.

Nhà tù ở Esmeraldas, Ecuador. Ảnh: AFP

Điều tra sơ bộ cho thấy một nhóm tù nhân đã phục kích, đánh cắp chìa khóa phòng giam rồi tấn công băng đối thủ, dẫn đến cảnh hành quyết nhau. Giới chức nhà tù đã triển khai một chiến dịch an ninh tại khu vực trung tâm nhà tù, cảnh báo số người chết có thể tăng thêm khi tiếp tục tiến hành tìm kiếm thi thể.

Thảm kịch diễn ra sau vài ngày sau khi 13 tù nhân và một lính canh thiệt mạng ở vùng tây nam Ecuador, nơi các nhà tù quá tải, chìm trong bạo lực. Những tù nhân thiệt mạng là thành viên Los Lobos và Los Choneros.

Ecuador nằm giữa hai quốc gia xuất khẩu cocaine hàng đầu thế giới là Colombia và Peru. Nước này những năm gần đây chìm trong sóng bạo lực khi các băng đảng tranh giành kiểm soát thị phần ma túy. Hơn 70% tổng sản lượng cocaine của thế giới hiện chảy qua các cảng của Ecuador.

Các cuộc chiến băng đảng diễn ra chủ yếu bên trong các nhà tù, nơi tù nhân thường bị hành quyết. Ecuador ghi nhận khoảng 500 tù nhân bị hành quyết kể từ năm 2021.

Đức Trung (Theo CNN, CBS News)