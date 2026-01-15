Băng đảng đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở California

MỹNhóm cướp đập vỡ tủ kính trưng bày tại một tiệm trang sức trong trung tâm thương mại ở hạt Los Angeles, lấy nhiều đồ giá trị rồi bỏ trốn.

Băng cướp 5-8 người mặc đồ đen, bịt mặt tiếp cận tiệm vàng Kevin Jewelers trong trung tâm thương mại Brea ở thành phố cùng tên thuộc hạt Los Angeles khoảng 11h ngày 13/1, dùng búa tạ đập tủ kính trưng bày, lấy đi nhiều trang sức, đồng hồ bên trong.

Các nghi phạm sau đó rời khỏi trung tâm thương mại trên hai chiếc xe, trước khi cảnh sát có mặt lúc 11h30. Không ai bị thương trong vụ cướp, nhưng giá trị số hàng hóa bị lấy đi ước tính từ vài nghìn đến 100.000 USD.

Tiệm vàng Kevin Jewelers ở thành phố Brea, hạt Los Angeles, bang California. Ảnh: OnSceneTV

Tiệm vàng Kevin Jewelers trước đây từng bị cướp theo cách thức tương tự vào tháng 4 và tháng 9 năm 2022. Cảnh sát cho biết vị trí gần đường cao tốc của trung tâm thương mại Brea cho phép băng cướp nhanh chóng tiếp cận tiệm vàng, thực hiện vụ cướp và tẩu thoát.

Cảnh sát đang phân tích các video trích xuất từ camera an ninh để truy tìm nhóm cướp. "Đây là một trong những trung tâm thương mại có tỷ lệ tội phạm thấp nhất ở Nam California, nhưng không thể miễn nhiễm với tội phạm", phát ngôn viên Sở Cảnh sát Brea Chris Haddad nói.

Đức Trung (Theo OC Register, ABC News, AP)