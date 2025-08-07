Băng đảng buôn ma túy bại lộ do chú vẹt 'mách lẻo'

AnhVideo chú vẹt sử dụng tiếng lóng của dân buôn ma túy đã giúp cảnh sát phát hiện một mạng lưới ma túy được ông trùm điều hành từ trong nhà tù.

Ngày 4/8, Cảnh sát Blackpool mở đầu thông cáo đăng tải trên mạng xã hội bằng dòng chữ: "Điều tài năng nhất mà thú cưng của bạn có thể làm là gì? Ngồi? Đưa chân ra? Hay nói chuyên?".

Rồi họ tiết lộ, một chú vẹt đã được cô chủ dạy cho nói: "Hai tép 25 xị, hai tép 25 xị", tiếng lóng của băng nhóm tội phạm có tổ chức. "Đấy chắc không phải là cụm từ bạn muốn con vẹt của mình thốt ra khi cảnh sát đến gõ cửa", cảnh sát bông đùa.

Tháng trước, khi đột kích vào một căn nhà của nghi phạm, cảnh sát đã tìm thấy video của chú vẹt biết nói này, từ đó thu được lượng lớn heroine và cocaine.

Băng đảng buôn ma túy trong tù bại lộ do bị chú vẹt 'mách lẻo' Một trong các clip được cảnh sát tìm thấy trong điện thoại của nghi phạm.

Một clip khác cho thấy chú vẹt và cô chủ đang gọi điện cho một phạm nhân đang thụ án trong tù. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện hắn là Adam Garnett, 35 tuổi, đang thi hành án 15 năm tù trong một vụ án khác. Anh ta bị cáo buộc, điều hành băng đảng ma túy này từ trong tù từ tháng 2/2023 đến 7/2024.

Trở lại nhà tù để khám xét buồng giam, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại di động được tuồn lậu và bộ phát wifi dưới gối, cùng những đoạn video "ngộ nghĩnh" của chú vẹt Mango - kẻ chỉ điểm.

Cảnh sát Lancashire cho biết việc kiểm tra điện thoại cho thấy Adam Garnett đã ghi chép lại các giao dịch của mình, bao gồm bảng giá và các giao dịch. Các bằng chứng khác bao gồm lịch sử các cuộc gọi video giữa Hilton và Garnett và các đoạn clip cho thấy những khối cocaine nặng hàng cân, có nhạc bao gồm lời bài hát "cocaine".

Cảnh sát cho biết dù đang ở trong tù, Garnett vẫn có kênh liên lạc với hầu hết các thành viên trong băng đảng mà hắn kiểm soát.

Tổng cộng 15 người đã bị bắt và bị xét xử tại Tòa án Preston Crown tuần trước, bị cáo buộc tội danh mua bán trái phép chất ma túy và lĩnh tổng 103 năm tù. Garnett bị kết án 19 năm sáu tháng, trong khi bạn gái của anh ta bị tuyên án 12 năm tù. Không rõ số phận hiện tại của chú vẹt và đang được ai chăm sóc.

Hải Thư (Theo People)