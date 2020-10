Băng cướp 'xả mã tấu' uy hiếp nạn nhân

Lương Văn Đẹt, 17 tuổi, và đồng phạm chặn xe người đi đường ở khu vực giáp ranh tỉnh Đồng Nai, TP HCM, dùng mã tấu chém tới tấp để cướp tài sản, hiếp dâm.

Lương Văn Đẹt cùng bốn đồng phạm bị Công an TP Dĩ An (Bình Dương) phối hợp Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt về hành vi Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật và Hiếp dâm, ngày 2/10.

Theo điều tra, nhóm thanh niên này từ miền Tây lên Bình Dương làm thuê cho công ty chuyên bốc xếp hàng hóa. Muốn có tiền ăn chơi, ba tháng trước, Đạt và đồng phạm mang mã tấu đến các khu vực vắng vẻ để cướp tài sản, đặc biệt là khu vực hồ đá làng đại học Thủ Đức.

Hung khí gây án của nhóm cướp. Ảnh: Thái Hà.

Khuya 22/9, chúng phát hiện đôi nam nữ ngồi tâm sự trong làng đại học Thủ Đức, xông đến đánh, doạ chém rồi cướp hai điện thoại, một triệu đồng, bông tai. Cô gái còn bị chúng khống chế, hãm hại.

Một tháng trước, nhóm Đẹt cũng bao vây đôi nam nữ khác tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Hai tên cầm mã tấu chém nam thanh niên, cướp hai điện thoại, 5 triệu đồng.

Chiều hôm qua, trinh sát hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bất ngờ ập vào căn nhà không số tại TP Biên Hòa bắt nhóm Đẹt; thu giữ 4 mã tấu và nhiều tang vật khác.

Khai với cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận cướp 6 vụ.

Phước Tuấn