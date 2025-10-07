Nhóm cướp cầm súng xông vào siêu thị Big C ở tỉnh Narathiwat, cướp đi số vàng trị giá 740.000 USD và bắn trọng thương một binh sĩ khi tẩu thoát.

Nhóm khoảng 10 nghi phạm mặc đồ đen, bịt mặt, mang súng chiều tối 5/10 tiếp cận trung tâm thương mại Big C ở quận Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan, uy hiếp 4 bảo vệ cùng nhân viên siêu thị và ép họ vào bãi đậu xe.

Băng cướp sau đó tiến vào siêu thị, tiếp cận một tiệm trang sức bên trong, đập vỡ tủ trưng bày và cướp đi khoảng 6 kg vàng trị giá 740.000 USD.

Băng cướp mang súng cướp tiệm vàng Thái Lan Cướp vũ trang tại tiệm vàng bên trong Big C ở tỉnh Narathiwat, Thái Lan, ngày 5/10. Video: X/Krainukul

Trong quá trình tẩu thoát, nhóm cướp đã bắn nhiều phát đạn, khiến một binh sĩ bị thương. Tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên Lục quân Thái Lan, cho biết người bị thương là trung sĩ Burit Radachai. Anh này tới siêu thị mua sắm đúng lúc băng cướp xông vào.

Burit bị bắn nhiều phát, trong đó một viên đạn sượt qua cổ, hai viên khác trúng ngực và chân. Binh sĩ này vẫn sống sót và đang được điều trị trong bệnh viện. Quân đội Thái Lan đã triển khai lực lượng truy lùng nhóm cướp.

Phát biểu trong họp báo ngày 6/10, tướng Winthai cho biết vụ cướp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nhóm nghi phạm trước đó đã đánh cắp hai chiếc xe bán tải để tẩu thoát, rải đinh và chất nổ dọc đường chạy trốn để ngăn bị truy đuổi.

Một trong hai xe bán tải nhóm cướp dùng để tẩu thoát. Ảnh: BP

Các nhà điều tra đã tìm thấy hai chiếc xe bán tải bị bỏ lại tại một đồn điền cọ ở huyện Waeng, tỉnh Narathiwat, cách biên giới Malaysia khoảng 1 km.

Giới chức Thái Lan tin rằng vụ cướp có thể nhằm kiếm tiền hoạt động cho phiến quân ở miền nam nước này, tương tự vụ cướp trụ ATM hồi tháng 8 và vụ cướp tiệm vàng ở Songkhla năm 2019.

Vị trí tỉnh Narathiwat ở miền nam Thái Lan. Đồ họa: ResearchGate

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Thai PBS World)