Băng cướp liên tỉnh bị bắt

Phạm Trương Hùng Cường, 30 tuổi, cùng đồng phạm chạy xe máy "độ" cướp giật hàng chục vụ ở TP HCM, Tây Ninh, An Giang... với tổng giá trị vài trăm triệu đồng.

Ngày 14/4, Cường và 15 nghi can 15-22 tuổi bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp đồng nghiệp các tỉnh tỉnh An Giang, Tây Ninh bắt về hành vi Cướp giật tài sản.

Cường được xác định vai trò cầm đầu nhóm thanh thiếu niên, quen nhau khi chơi game online. Khi hết tiền, chúng rủ nhau dùng những xe máy đã đôn dên, xoáy nòng để cướp giật điện thoại di động, túi xách, vàng... của người đi đường.

Nghi can cầm đầu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Lam.

Nhóm cướp mang theo dao, gậy sắt và thường đi từ 2 đến 4 xe. Khi phát hiện "con mồi", ai ở vị trí thuận lợi nhất sẽ ra tay cướp giật, những người còn lại làm nhiệm vụ cản địa, hỗ trợ đồng phạm tẩu thoát.

Mới đây, một số thành viên trong băng cướp bị trinh sát hình sự bắt khi gây án tại TP HCM. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm nhiều nghi can ở các tỉnh thành.

Bước đầu, băng này thừa nhận đã thực hiện 15 vụ cướp giật tại TP HCM, và 9 vụ khác ở tỉnh Tây Ninh.

Quốc Thắng