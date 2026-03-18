Băng cướp liên tiếp dùng dao khống chế người đi đường

Tây NinhĐoàn Nhựt Duy cùng ba người đi 300 km từ Cà Mau đến Tây Ninh, dùng dao gây ra hàng loạt vụ cướp tiền, điện thoại trong đêm.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt Duy 21 tuổi; Lưu Tuấn Linh, 20 tuổi và hai thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Liên quan vụ án, Lê Trọng Tài, 19 tuổi; Trịnh Hoàng Nhanh, 21 tuổi cùng ngụ Cà Mau cũng bị khởi tố, bắt về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm.

Lưu Tuấn Linh (trái) và Đoàn Nhựt Duy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Tại cơ quan điều tra, Duy khai bàn với Linh cùng hai thiếu niên đến các đoạn đường vắng cướp tài sản. Chiều 3/3, sau khi nhậu tại nhà vợ của Linh, bốn người gắn biển số giả vào hai xe máy rồi rủ nhau đi hơn 300 km từ xã Vĩnh Hậu đến núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh.

Tối hôm sau, phát hiện đôi nam nữ đang ngồi trên bờ hồ Dầu Tiếng, Duy và Linh dùng dao khống chế để đồng bọn cướp điện thoại.

Đến khu vực đường vắng gần ngã tư Đại Đồng trên đường tỉnh 784, nhóm ép xe người phụ nữ đi một mình, dùng dao đe dọa. Phi vụ này, chúng cướp được giỏ xách có tiền, điện thoại.

Đến đường tỉnh lộ 786, xã Phước Chỉ, Duy dùng dao đâm vào bụng một người đàn ông, cướp túi. Gây án xong, nhóm thay biển số rồi trở lại Cà Mau.

Theo nhà chức trách, bị can Tài, ngụ xã Vĩnh Hậu, biết điện thoại cướp được nhưng vẫn đồng ý mua với giá 3,5 triệu đồng.

Duy gặp Nhanh kể việc đi cướp, đưa người này giữ một chiếc điện thoại.

Nam An - Quốc Thắng