Băng cướp chuyên tấn công phụ nữ đi đêm ở Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Danh, 23 tuổi, cùng nhóm thiếu niên lên kế hoạch chặn đường, tấn công những phụ nữ đi một mình lúc nửa đêm, cướp tài sản.

Ngày 2/9, Danh cùng 6 nghi can bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 5 bắt về hành vi Cướp tài sản.

Danh và Tiến, hai trong 7 thành viên băng cướp. Ảnh: Hồng Nhung

Đêm 4 hôm trước, chị Lan chạy xe máy từ quận 6 sang quận 8 để lấy hàng về bán. Đến khu vực vắng dẫn lên cầu Chà Và, quận 5, chị bị hai thanh niên vượt lên chặn đầu xe. Danh và 3 người khác chạy hai xe máy cũng ập đến phía sau.

Nhóm Danh rút hung khí đe doạ, buộc chị Lan đưa tài sản gồm 11 triệu đồng, điện thoại... rồi bỏ đi. Nạn nhân không dám truy hô, đến công an trình báo.

Xác định băng cướp manh động, đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, PC02, Phòng cảnh sát Hình sự) phối hợp Công an Quận 5 vào cuộc điều tra. Nhiều trinh sát được tung đi xác minh lai lịch những nghi can vụ cướp, phát hiện nhóm Danh. Mới đây, cảnh sát ập vào khu nhà trọ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, bắt Danh cùng 6 người.

"Nhóm này gồm nhiều thành viên mới 16 tuổi nhưng gây án rất chuyên nghiệp", cảnh sát cho biết về những thông tin điều tra ban đầu. Ngoài vụ cướp tài sản của chị Lan, chúng thừa nhận gây ra ít nhất 9 vụ khác trên địa bàn TP HCM.

Thủ đoạn của chúng là đi gây án với số đông, lúc nửa đêm về sáng. Khi phát hiện "con mồi" đi một mình, cả nhóm bao vây, cướp tài sản. Số tiền cướp được, chúng chia nhau tiêu xài và mua ma tuý sử dụng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Hồng Nhung - Quốc Thắng