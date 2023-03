Điểm nhấn của liveshow Năm tháng thanh xuân, tối 23/3, là tiết mục hòa giọng của vợ chồng Bằng Cường, Bảo Anh với liên khúc về tình yêu.

Bằng Cường: 'Tôi biết ơn vợ' Bằng Cường và vợ - Bảo Anh - song ca "Con tim yêu". Video: Tâm Giao

Ca sĩ xúc động nói cả hai mới tổ chức đám cưới hồi tháng 2, cuộc sống chưa ổn định. Anh muốn để dành một số vốn lo chuyện gia đình, không dám bung tiền đầu tư cho âm nhạc. "Biết được tâm tư của chồng, Bảo Anh liên tục động viên, sẵn sàng đưa thêm cho tôi 500 triệu đồng đầu tư cho liveshow. Cô ấy nói muốn tôi có một chương trình kỷ niệm nhiều ý nghĩa", Bằng Cường cho biết.

Ca sĩ Bằng Cường 42 tuổi, quê Nam Định. Ảnh: Lê Huy

Trong đêm nhạc, Bằng Cường liên tục thể hiện các ca khúc bày tỏ tình cảm với vợ. Khi ca sĩ hát Please Tell Me Why, màn hình lớn chiếu hình ảnh từ khi cả hai hẹn hò đến lúc kết hôn. Với bài Con tim yêu - bản nhạc ngoại lời Việt anh viết tặng vợ, Bằng Cường hát: "Em ơi, con tim anh đang muốn nói bao điều/ Muốn nói với rằng chắn chắn mãi yêu em". Ca sĩ Bảo Anh nắm tay chồng song ca tình tứ.

Bằng Cường sinh năm 1981, Bảo Anh sinh năm 1993. Chênh nhau 12 tuổi nhưng cả hai hòa hợp từ tính cách đến công việc. Ở tuổi 42, giọng ca Ngày hạnh phúc thấy chín chắn để xây dựng tổ ấm. Ca sĩ cho biết từ ngày yêu Bảo Anh, anh cầu tiến, sống tích cực hơn.