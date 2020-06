Bằng Cường vào vai người bố hối thúc con gái lấy chồng trước tuổi 30 trong MV "Lấy đi thôi, muộn lắm rồi" của bạn gái - Bảo Anh.

Bằng Cường đóng MV của bạn gái MV "Lấy đi thôi, muộn lắm rồi" ra mắt ngày 2/6. Video: Youtube.

Ca khúc do nhóm Gemini gồm Bảo Anh và em gái song sinh - Bảo Trân - sáng tác, lấy cảm hứng từ chương trình của chính phủ khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn trước tuổi 30, sớm sinh con. Bằng Cường giúp bạn gái Bảo Anh phổ nhạc và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Hải hòa âm.

MV do đạo diễn Lữ Bình thực hiện với chi phí đầu tư 400 triệu đồng, quay trong hai ngày. Bảo Anh cho biết: "Video dùng thiết bị chuyên nghiệp để cho ra màu phim có chất điện ảnh. Chúng tôi đầu tư dựng bối cảnh, may trang phục nên chi phí dội lên so với dự tính khoảng 200 triệu đồng".

Bằng Cường và Bảo Anh công khai tình cảm năm 2019, dự định làm đám cưới năm nay. Gemini đoạt giải nhất cuộc thi Hợp ca tranh tài 2012, sau đó bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp. Nhóm từng ra mắt hai đĩa đơn Mang nắng theo anh và Đừng bao giờ níu kéo, MV Vì yêu.

Tâm Giao