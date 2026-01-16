Bang Colorado có nghị sĩ gốc Việt đầu tiên

MỹKenny Nguyen, thành viên Hội đồng Thành phố Broomfield, được bầu làm nghị sĩ gốc Việt đầu tiên trong nghị viện bang Colorado.

Ủy ban gồm 36 thành viên đảng Dân chủ hồi đầu tuần lựa chọn Kenny Nguyen làm nghị sĩ đại diện Khu vực bầu cử 33 của bang Colorado. Ông Nguyen vượt qua hai ứng viên còn lại trong cuộc bỏ phiếu là Heidi Henkel, đồng nghiệp của ông tại Hội đồng Thành phố Broomfield, và Stan Jezierski, cựu thành viên hội đồng.

Ông Nguyen, 31 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Colorado, có bố mẹ là người Việt, sẽ là nghị sĩ gốc Việt đầu tiên phục vụ tại nghị viện bang này. Ông cũng thuộc nhóm nghị sĩ trẻ nhất hiện nay trong Hạ viện Colorado.

Ông Nguyen sẽ thay thế ông William Lindstedt, người vừa được Thống đốc Jared Polis bổ nhiệm vào Thượng viện bang.

Kenny Nguyen, tân nghị sĩ Hạ viện bang Colorado. Ảnh: Facebook/Kenny Nguyen

Phát biểu trước ủy ban, Nguyen cho biết ông muốn trở thành cầu nối với giới trẻ và các cộng đồng thiểu số. Ông cho rằng nước Mỹ đang đứng trước thời điểm nhạy cảm, viện dẫn vụ nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết công dân Renee Good ở Minnesota hồi đầu tháng.

"Chúng ta đang đối mặt tương lai bất định. Tôi cam kết phục vụ bằng lòng nhân ái, tôn trọng và tinh thần lắng nghe", ông nói, nhận định sinh hoạt phí, biến đổi khí hậu là hai vấn đề cấp bách nhất đối với người dân Colorado hiện nay.

Ông Nguyen được bầu vào Hội đồng Thành phố Broomfield năm 2023 và từng làm việc cho Phó thống đốc Dianne Primavera trong 5 năm. Mỗi nghị sĩ Hạ viện bang Colorado đại diện cho hơn 88.000 dân, trong khi mỗi thượng nghị sĩ đại diện cho gần 165.000 người.

Đức Trung (Theo Colorado Politics, Colorado Newsline, Hill)