Băng chuyền phân loại tự động xử lý bưu kiện thế nào?

Kiện hàng chia tự động theo trọng lượng, kích thước, khu vực, kiểm soát bằng mã vạch, vận chuyển nội bộ bằng băng chuyền tại trung tâm phân loại của BEST Express.

Trung tâm phân loại hàng hóa của BEST Express tại Củ Chi (TP HCM) là một trong những điểm chia chọn và phân bổ kiện hàng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào dây chuyền quản lý, vận hành, với công suất lên đến 1,8 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đơn hàng, ghi nhận cơ sở dữ liệu đến khi kiện hàng giao tận tay người nhận hầu hết đều được xử lý tự động với sự giám sát của nhân sự BEST Express. Hệ thống tự động hóa mang lại lợi ích đa phương cho cả doanh nghiệp vận chuyển lẫn đối tác như các shop online và khách hàng khi góp phần rút ngắn thời gian giao nhận, đảm bảo hàng đến đúng nơi, chất lượng đảm bảo.

Cụ thể, sau khi nhận bưu kiện từ khách hàng, BEST sẽ chuyển về các trung tâm phân loại hàng hóa tự động và tiến hành chia chọn. Tại đây, kiện hàng sẽ được đưa lên hệ thống băng chuyền phân loại tốc độ cao. Với kiện hàng dưới 3 kg, hệ thống phân loại đai chéo sẽ xử lý bằng nhận dạng mã vạch theo thời gian thực, camera quét hình ảnh và công nghệ theo dõi thông tin gói hàng WCS (warehouse control system). Công suất hệ thống có thể phân loại đến 36.000 bưu kiện mỗi giờ.

Hệ thống băng chuyền tốc độ cao giúp phân loại hàng hóa nhanh chóng và an toàn.

Với bưu kiện trên 3 kg, hệ thống băng chuyền ma trận sẽ phân loại hai chiều với công suất xử lý hơn 24.000 bưu kiện mỗi giờ. Đây cũng là khu vực có khả năng xử lý các loại bưu kiện khối lượng và kích thước phức tạp. Toàn bộ quá trình này vận hành nhờ hệ thống khí nén và đẩy, giúp đảm bảo an toàn hàng hóa, giảm tỷ lệ hư hỏng xuống mức tối thiểu.

Hệ thống băng chuyền ma trận có khả năng xử lý hàng hóa trọng lượng lớn với kích thước phức tạp.

Các băng chuyền được bố trí phân tầng riêng biệt. Hàng hóa luôn được luân chuyển nhịp nhàng ngay cả trong giờ cao điểm. Sau khi hoàn thành phân loại, bưu kiện di chuyển đến các khu xuất hàng, phân thành 4 cụm chính theo vùng địa lý khác nhau trên toàn quốc. Từ 4 cụm này, hàng hóa tiếp tục chia về các bưu cục phát hàng và giao tận tay người nhận.

Tại khu xuất hàng, hàng hóa sẽ chia về các cụm theo vùng địa lý, sau đó vận chuyển về bưu cục chuyển phát tạo liên kết chặt chẽ giữa kho tổng và các bưu cục, giúp rút ngắn thời gian giao hàng.

Toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu chia - chọn đến khi xuất hàng về các bưu cục đều thực hiện hoàn toàn tự động, giúp BEST rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa, tạo sự liên kết chặt chẽ giữ các trung tâm phân loại trên cả nước. Thời gian giao hàng nhanh chóng cũng góp phần tạo sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, tăng uy tín thương hiệu.

Bên cạnh đó, trong tháng 11 này, BEST Inc. dự kiến tiếp tục đưa vào vận hành Trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại thứ hai tại Bắc Ninh với quy mô đầu tư lớn nhất Đông Nam Á; được trang bị các công nghệ phân loại tự động tốc độ cao. Thêm điểm phân loại quy mô lớn là cơ hội để BEST Inc. nâng cao khả năng xử lý, tối ưu thời gian giao hàng và nâng cao tối đa trải nghiệm của khách hàng sử dụng dịch vụ.

