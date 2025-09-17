Băng cho vay lãi hơn 1.500% một năm bị bắt

Đà NẵngBốn thanh niên từ Hà Nội đến thuê nhiều căn nhà tại Sơn Trà và Hải Châu làm "đại bản doanh" cho vay lãi suất 1.580% một năm - gấp gần 80 lần so với quy định.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố Chu Đình Huy, Chu Hữu Đông, cùng 30 tuổi; Hoàng Khánh Duy, 23 tuổi và Chu Tâm Dương, 22 tuổi để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Từ trái qua: Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Hoàng Khánh Duy và Chu Hữu Đông. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, bốn người này từ Hà Nội vào Đà Nẵng hồi tháng 4, thuê nhiều căn nhà để hoạt động cho vay nặng lãi. Huy và đồng phạm lập trang Facebook "Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng", phát tờ rơi trên đường phố và sử dụng nhiều tài khoản Zalo. Khi có người liên hệ, nhóm này đến tận nhà để tư vấn, đưa ra nhiều gói vay hấp dẫn.

Tuy nhiên, để được giải ngân, người vay phải giao nộp căn cước công dân, giấy phép lái xe... Huy và đồng phạm còn cài bẫy khách vay bằng cách khấu trừ ngay 5-10% phí dịch vụ và tiền góp của hai ngày đầu, khiến số tiền thực nhận thấp hơn nhiều so với hợp đồng. Người vay phải trả góp hàng ngày bằng cách chuyển khoản.

Cơ quan điều tra cáo buộc, với thủ đoạn trên, lãi suất thực tế mà nhóm Huy áp đặt dao động từ 292% đến 1.582%/năm - gấp 11 đến 79 lần so với mức trần pháp luật cho phép; thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng. Những người này hoạt động có tổ chức, phân chia theo ba "nhánh" riêng biệt để che giấu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian theo dõi, giữa tháng 9, công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của bốn người trên, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ngọc Trường