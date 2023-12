Băng bao phủ đỉnh Fansipan

Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp nhất âm 3 độ C. Sở dĩ Fansipan xuất hiện băng là miền Bắc và Bắc Trung Bộ vừa trải qua 10 ngày rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống 7 độ C, Sa Pa thường xuyên 2-5 độ C.