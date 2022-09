Bảng Anh xuống thấp nhất 37 năm so với USD

Giá bảng Anh chiều nay xuống thấp do nhà đầu tư lo suy thoái khi các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất để ngăn lạm phát.

Bảng Anh chiều nay có thời điểm xuống một bảng đổi 1,1151 USD – thấp nhất kể từ năm 1985 – sau khi Ngân hàng Trung ương Anh hôm 22/9 nâng lãi suất tham chiếu thêm 50 điểm cơ bản (0,5%).

Sự sụt giảm này một phần do USD mạnh lên. Giá đồng bạc xanh hiện ở mức cao nhất 20 năm so với rổ tiền tệ lớn, do lo ngại về kinh tế toàn cầu và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi liên tiếp thời gian qua.

Tỷ giá bảng - USD 10 năm gần đây. Biểu đồ: Refinitiv

Hôm 21/9, Fed lần thứ ba liên tiếp nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, đồng thời cảnh báo tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Dù ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đều đang nâng lãi suất, Fed có quan điểm cứng rắn nhất. Giới chức cho biết sẽ không nhượng bộ đến khi lạm phát – hiện ở mức cao nhất 4 thập kỷ - được kiềm chế. Họ chấp nhận hy sinh tăng trưởng kinh tế để đạt mục tiêu này.

Tuy nhiên, việc đồng bảng mất giá cũng phản ánh lo ngại về kinh tế Anh khi ngân hàng trung ương cảnh báo quốc gia này sẽ rơi vào suy thoái. Giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt đang gây thiệt hại lớn cho Anh.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến London. Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng hôm nay dự kiến công bố một gói ngân sách hỗ trợ chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Hôm qua, ông cũng cho biết đã bỏ một khoản thuế với lương của người lao động, được áp dụng từ thời người tiền nhiệm Rishi Sunak.

Nhà đầu tư lo ngại gói ngân sách mới sẽ khiến Anh phải vay nợ nhiều hơn. RBC Capital Markets cho biết các thị trường đang đồn đoán "chính phủ Anh đang đi vay với tốc độ chóng mặt". Công ty này dự báo giá bảng có thể còn giảm nữa, xuống dưới 1,05 USD một bảng. Đây sẽ là mức thấp nhất đến nay.

Hà Thu (theo AFP, Guardian)