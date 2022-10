Bán xe rồi cướp lại

Bắc GiangVừa trao xe cho người mua, Nguyễn Trung Kiên cùng 7 người khác dùng dao, dùi cui điện đánh nạn nhân phải bỏ chạy nhằm cướp lại xe.

Ngày 21/10, Công an huyện Hiệp Hòa cho biết đã bắt 8 người để điều tra hành vi Cướp tài sản. Đó là Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Quốc Cường, Nguyễn Đức Thành Đạt, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn Duy Mạnh, Đặng Văn Thơm và Nguyễn Đức Long, đều 16-17 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Kiên (thứ 5 từ trái sang) cùng 7 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 13/10, Nguyễn Trung Kiên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân rao bán xe máy giá 6 triệu đồng. Nam thanh niên tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đã nhắn tin hỏi mua. Sau khi thống nhất giá cả, hai bên hẹn nhau chiều 18/10 trao xe tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Kiên rủ Cường, Đạt, Long, Thơm, Cường, Hùng, Mạnh, bàn bạc sang huyện Hiệp Hòa bán xe máy, sau đó đánh người mua để cướp lại. Khi đến huyện Hiệp Hòa, cả nhóm rẽ vào khu đô thị ở thị trấn Thắng, chờ khách đến giao dịch. Kiên và Hùng gặp nạn nhân, đối tượng còn lại nấp cách điểm giao dịch khoảng 30 m.

Khi người mua vừa giao 6 triệu đồng và nhận xe thì bị cả nhóm Kiên dùng dao, dùi cui điện đe dọa, buộc phải bỏ chạy. Cướp được xe, nhóm Kiên trốn về huyện Sóc Sơn.

Trước khi bị bắt giữ, Kiên là bị can được tại ngoại trong vụ án Trộm cắp tài sản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, thụ lý.

Việt An