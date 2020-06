Bản Việt ưu đãi cho khách thanh toán không tiền mặt

Bản Việt tung nhiều ưu đãi cho khách hàng khi giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử và thẻ tín dụng nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện "Ngày không tiền mặt".

Cụ thể, từ 8/6 đến 21/6, ngân hàng hoàn tiền đến 5% tổng giá trị, tối đa 100.000 đồng một lần trong tuần cho khách hàng cá nhân khi thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, điện thoại trả sau, nạp tiền điện thoại di động. Khách thanh toán bằng QRPay qua ngân hàng điện tử Mobile Banking hoặc Internet Banking cũng hưởng ưu đãi này. Người dùng có thể mở tài khoản qua ứng dụng Mobile Banking.

Trong tháng 6, ngân hàng giảm đến 50% giá trị chi tiêu cho chủ thẻ tín dụng Visa và JCB Bản Việt. Các chuỗi cửa hàng áp dụng gồm The Pizza Company, Now, Grab Food, Fahasa.com, Godee, CGV, Be, Lotte Mart, Traveloka, Buzza Pizza, La Smoke House, Korean Grill. Ngoài ra, chủ thẻ có nhu cầu mua sắm tại các cửa hàng FPTshop, Tiki, Bạch Long Mobile, CellphoneS, Sony Center, Phong Vũ... cũng được hỗ trợ trả góp lãi suất 0%.

Khách hàng tham khảo chương trình ưu đãi tại đây hoặc gọi 1900555596 để biết thêm chi tiết.

Đối với khách doanh nghiệp, Bản Việt miễn phí gói "Dịch vụ ngân hàng điện tử" gồm miễn phí ngân hàng điện tử định kỳ, phí chuyển tiền 24/7, phí chi lương trong và ngoài hệ thống, phí thanh toán hóa đơn. Chương trình áp dụng cho tất cả khách đăng ký mới và kích hoạt dịch vụ trong thời gian triển khai, bao gồm Internet Banking và Mobile Banking.

Ngoài những ưu đãi trên, nhà băng còn chú trọng xây dựng, làm mới các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Chuỗi hoạt động "Ngày không tiền mặt" nhằm khuyến khích người dùng sử dụng các sản phẩm, tiện ích ngân hàng hiện đại trong xu hướng tiêu dùng mới.

Thanh Di