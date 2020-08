Bán vé chuyến bay lòng vòng suốt 3 giờ

Đài LoanChuyến đi kéo dài khoảng 3 giờ, cất cánh từ sân bay quốc tế Đào Viên và vòng vòng trên trời trước khi quay về điểm ban đầu.

Tiếp nối chuyến bay không cất cánh vào tháng 7, EVA Air, một trong những hãng bay lớn nhất Đài Loan, đang mở bán vé cho một hành trình đặc biệt vào ngày 8/8, Ngày của Cha tại hòn đảo này.

Chuyến bay khởi hành vào 10h30 ngày thứ 7 mang số hiệu BR5288 - con số khi đọc lên nghe sẽ gần giống "con yêu ba" trong tiếng Đài Loan. Ghế hạng phổ thông có giá 180 USD, hành khách có thể nâng cấp lên khoang thương gia nếu thêm 34 USD.

Nếu đó là một ngày đẹp trời, hành khách có thể ngắm những thắng cảnh của Đài Loan như Quy Sơn Đảo, bờ biển Huadong hay những nơi khác gần hòn đảo. Hành khách sẽ bay trên tàu bay "siêu nổi tiếng" Hello Kitty Dream. Máy bay A330 này với rất nhiều hình vẽ các nhân vật hoạt hình như Hello Kitty, My Melody (bạn thân của mèo Hello Kitty), Little Twin Stars... Hãng còn cung cấp những đồ dùng in hình Hello Kitty, Wi-Fi miễn phí và hệ thống giải trí thường chỉ có trên những chuyến bay dài.

Đặc biệt, trải nghiệm đặc sắc đáng mong chờ nhất là bữa ăn hàng không theo tiêu chuẩn Michelin. Bữa chính là chirashi don (cơm ăn kèm sashimi) do đầu bếp sở hữu 3 sao Michelin Motokazu Nakamura chuẩn bị, hoặc mì bò "thần thánh" của Đài Loan.

Chuyến bay không đến đâu nhưng hàng nghìn người săn vé Chuyến bay không đến đâu nhưng hàng nghìn người săn vé hồi tháng 7 tại Đài Loan. Video: SCMP

"Thị trường du lịch quốc tế đã bị dừng hơn nửa năm. Nhu cầu đi nước ngoài của người dân ngày càng mạnh mẽ. Để thỏa mãn mong muốn của hành khách, EVA Air quyết định ra mắt trải nghiệm du lịch đặc biệt vào 8/8", trích thông cáo của hãng.

Đài Loan đóng cửa biên giới từ tháng 3 khi Covid-19 bùng phát, từ đó tới nay người dân hòn đảo này không thể đi du lịch nước ngoài, bởi các quốc gia khác cũng chưa đón khách. Khách quốc tế hiện vẫn chưa thể nhập cảnh, nhưng ngày 24/6 cơ quan ngoại giao của thành phố này thông báo sẽ dần nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để tái khởi động hoạt động kinh tế cùng thế giới.

Bảo Ngọc (Theo CNN)