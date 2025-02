Bạn trai tự dưng thay đổi 180 độ, không muốn nhận con

Tôi đã chấp nhận chuyện mình và anh kết thúc nhưng ngay cả với em bé, anh cũng như muốn chối bỏ.

Tôi 32 tuổi, bạn trai 37 tuổi. Anh đã ly dị vợ, hai con riêng đang ở với vợ cũ anh. Chúng tôi quen nhau hai năm. Anh vài lần nói muốn lập gia đình và có con với tôi, chúng tôi không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ, tôi cứ ngây thơ nghĩ nếu có con thì làm đám cưới thôi. Tôi phát hiện có thai khi em bé trong bụng được 6 tuần tuổi, khi báo với anh, anh rất vui. Anh còn vẽ ra viễn cảnh sẽ có em bé xinh xắn và chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên chúng tôi thống nhất là sẽ báo gia đình khi em bé được hai ba tháng tuổi để ổn định hơn (do tôi bị đông thai, có nguy cơ sẩy thai cao). Sau đó vì một số lý do cá nhân, tôi không thể giấu được gia đình nữa, đã nói với ba mẹ. Lúc biết chuyện ba mẹ rất giận, không thích anh này vì nhiều lý do như anh không nói cho tôi biết đã một đời vợ ngay từ đầu, anh không quá thể hiện sự nhiệt tình với ba mẹ tôi.

Sau đó ba chỉ nói tôi hãy nói chuyện với anh xem hai đứa có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này không. Khi tôi nói chuyện với anh là hai đứa cũng có một số điểm không hợp, mình có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này không thì anh mới thể hiện rõ bản chất. Anh như trở thành con người khác mặc dù trước đó một khoảng thời gian ngắn anh vẫn còn hạnh phúc khi biết tôi mang thai. Anh nói đúng là mình không hợp, anh thật sự không chắc hai đứa có thể đi lâu dài với nhau không. Anh trải qua một lần đổ vỡ nên muốn tìm hiểu kỹ hơn. Anh bảo việc có em bé là sự cố, giữa chúng tôi ngoài sự ràng buộc là em bé thì anh không còn nhiều tình cảm với tôi. Khi tôi hỏi vậy anh tính xử lý như thế nào, anh nói không biết. Tôi thật sự bị sốc.

Sau đó là những ngày tôi suy nghĩ, thật sự là những ngày rất đen tối. Tôi nói với anh là muốn giữ em bé vì không còn nhỏ tuổi nữa, cần chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Anh bảo thế thì tôi cứ giữ em bé, anh sẽ hỗ trợ. Sau khi tôi hỏi anh có tính nói cho gia đình biết không, anh bảo không, không biết như nào nữa. Nói chung mỗi lần hỏi rõ hơn về tương lai của em bé, anh đều bảo không biết, tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Trong khi anh đã suy nghĩ gần 4 tuần vẫn không biết giải quyết mọi chuyện như thế nào. Em bé đâu chỉ cần hỗ trợ về tài chính, còn là sự yêu thương, giáo dục và lo lắng, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi thấy anh chỉ như muốn gửi đi một ít tiền để đỡ thấy cảm giác tội lỗi trong lòng. Tôi đã chấp nhận chuyện mình và anh kết thúc nhưng ngay cả với em bé, anh cũng như muốn chối bỏ. Em bé đâu có tội gì mà phải sống kiểu trong vòng bí mật của anh như vậy.

Tôi thật sự không biết mình nên từ chối nhận trợ cấp tài chính của anh và cắt đứt hoàn toàn liên hệ (tôi vẫn có đủ khả năng tài chính để nuôi em bé) hay vẫn cố cho con cho một người ba (mặc dù đó không phải chồng tôi). Tôi thấy thương khi nghĩ đến tương lai của con. Ba mẹ tôi cũng không có ý định gặp gia đình anh hay làm lớn chuyện nhưng ba mẹ rất buồn và mất ngủ vì thương con gái. Tôi thật sự không biết làm sao trong tình huống này. Tôi đang suy nghĩ rất nhiều thời gian qua. Anh vẫn tự chuyển tiền khám thai cho tôi và lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Tôi phải làm sao đây?

