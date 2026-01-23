Bạn trai từ chối ở bên khi tôi sẩy thai

Trong thời gian hai đứa mâu thuẫn, tôi sẩy thai, thông báo cho anh nhưng anh vẫn im lặng, nghĩ tôi giả vờ có thai.

Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm, dự định kết hôn trong năm sau. Tháng trước cả hai cãi nhau rồi chia tay, tôi nhắn tin làm hòa nhưng anh im lặng. Thời gian này tôi sẩy thai, thông báo cho anh nhưng anh vẫn im lặng, nghĩ tôi giả vờ có thai. Đến bây giờ anh xin lỗi vì đã không tin tôi (tôi gửi giấy xuất viện cho anh). Anh bảo cần thời gian, thời gian sẽ trả lời tất cả, anh vẫn còn thương tôi rất nhiều. Mẹ anh biết chuyện, nhắn tin cho tôi bảo rất muốn hai đứa quay lại như xưa. Tôi cũng rất thương gia đình anh.

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi bao nhiêu tình cảm xây dựng cùng nhau, giờ lòng tin chẳng còn. Tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng không làm được. Nghĩ đến sự tổn thương, buồn tủi khi một mình trong bệnh viện, tôi hận anh vô cùng, muốn quên anh nhưng mãi không làm được. Tôi phải làm sao để bước tiếp?

Hồng Hân