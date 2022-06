Bạn trai trả hết nợ mới muốn đăng ký kết hôn với tôi

Tôi chưa từng kết hôn, anh trải qua một đời vợ, chúng tôi đang chưa có quan điểm thống nhất về chuyện kết hôn.

Tôi 31 tuổi, có thời gian dài làm cho công ty nước ngoài từ khi tốt nghiệp, sau làm quản lý, lương bổng khá. Tôi nghỉ việc gần một năm, không phải vì lý do dịch bệnh mà để hỗ trợ bạn trai trong việc kinh doanh. Anh là người nước ngoài, khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, trong quá trình kinh doanh bị người khác lừa. Chúng tôi quen nhau gần bốn năm.

Trước đây có thời gian tôi nghỉ việc và hỗ trợ anh. Trong quá trình làm chung, do bất đồng về quan điểm quản lý, tôi ra đi và để anh tự quyết. Chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng không trao đổi về công việc nữa. Thời gian đó, anh cũng gặp gỡ, trao đổi, thả thính với cô này cô kia trên mạng. Tôi phát hiện, anh bảo làm thế chỉ để nhờ vả công việc. Tôi không xác thực được thông tin nên nói hai đứa tạm thời dừng lại, làm bạn bình thường. Anh xin lỗi, năn nỉ quay lại. Sau thời gian anh kiên trì, tôi mủi lòng và quay lại.

Hiện anh nợ khá nhiều do bị lừa và trước đây làm ăn thất bại. Tôi quay lại hỗ trợ, anh đã thanh toán được 3/10 số nợ đó. Về tài chính, anh không trả lương mà tôi sẽ được chia 10-20 % tùy theo đơn hàng. Do công ty khá nhiều việc nên tôi không yêu cầu anh chuyển khoản, tiền cứ để tài khoản tên tôi, anh nói tôi rút lúc nào cũng được. Anh cũng mua xe ôtô đứng tên tôi để hai đứa đi công việc. Anh phụ tôi chuyện dọn dẹp, bếp núc. Anh nấu ăn khá ngon, tuy khác biệt văn hóa nhưng anh cũng tập ăn món Việt. Những khi bất đồng, anh thường bình tĩnh hơn, đợi tôi nguôi nguôi mới hỏi lý do, rồi hai đứa ngồi giải quyết. Anh chăm chỉ, chỉ thích làm ăn. Khi đi karaoke, bạn bè gọi đào, anh chỉ dẫn tôi đi.

Do quen lâu, tôi cũng lớn rồi nên tính đến chuyện con cái. Tôi hỏi anh khi nào cưới. Anh nói nếu tôi muốn thì mình cưới, nhưng lại không muốn làm giấy tờ kết hôn. Trước đây anh có vợ và một con trai, khi ly dị tài sản chia hết cho vợ trước, nghĩ sẽ tự gây dựng lại được, tài sản đó trước sau vợ cũng cho con trai, vì thế anh ra đi tay trắng. Khi đến với tôi, anh cũng cho xem giấy ly hôn. Tôi gặng hỏi, anh chỉ nói đang mắc nợ nên không muốn làm đăng ký kết hôn, sợ ảnh hưởng đến tôi. Anh muốn trả hết nợ trước. Theo tôi biết, đó là món nợ trước hôn nhân, cũng không ảnh hưởng.

Tôi không tính toán thiệt hơn, cũng chưa thể nói là có đức hy sinh, nghĩ vì người thương mình vất vả một chút cũng không sao, hai đứa cùng cố gắng là được. Tôi chỉ lăn tăn, nếu không đăng ký kết hôn sau này làm khai sinh cho con như nào, rồi con đi học lại lắm rắc rối, chưa kể những vấn đề khác. Nhà tôi cũng khá giả, ba mẹ có thể không đồng ý chuyện tình cảm này. Nhiều người nói tôi có năng lực, cũng dễ thương, hoàn toàn có thể tìm người tốt hơn để yêu và xây dựng gia đình. Đôi khi tôi cũng nghĩ, không biết phải chờ anh đến bao giờ?

Hòa

