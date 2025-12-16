Bạn trai tốt nhưng đang phải gánh nợ thay gia đình

Khi tôi hỏi về dự định tương lai, anh chỉ có công việc hiện tại và dường như chưa có kế hoạch phát triển gì thêm.

Tôi 28 tuổi, có một công việc tạm gọi là ổn định với thu nhập 20-30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi đang quen một anh 30 tuổi, làm IT với thu nhập 25-35 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi quen nhau được ba năm và sống tại Đà Nẵng. Anh rất tử tế, tâm lý và yêu chiều tôi hết mực. Tư duy của chúng tôi khá tương đồng, tôi luôn cảm thấy được tôn trọng, ủng hộ trong mọi phương diện, miễn là tôi thấy vui và thoải mái.

Tuy nhiên, gần đây tôi cảm thấy lăn tăn về gia đình anh. Tôi nhận thấy ba anh không thực sự hạnh phúc, thường xuyên nhậu nhẹt và thiếu quan tâm đến vợ. Điều này khiến tôi lo lắng về ảnh hưởng của một gia đình không hạnh phúc đến tương lai con cái. Tôi muốn hỏi rằng, theo mọi người, liệu một gia đình không hạnh phúc như vậy có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và tâm lý con cái sau này không?

Bên cạnh đó, tôi đã hỏi anh về dự định tương lai khi hai đứa về chung nhà. Tuy nhiên, anh chỉ có công việc hiện tại và dường như chưa có kế hoạch phát triển gì thêm. Tôi hỏi vì sau khi kết hôn, chúng tôi dự định sẽ ở trọ, tự kiếm tiền mua đất và xây nhà. Nhưng hoàn cảnh gia đình anh lại gặp khó khăn khi anh trai anh làm ăn thua lỗ và phải bán nhà. Anh thay anh trai gánh nợ cho gia đình. Do đó, anh không có nhiều tiền tiết kiệm, chỉ khoảng 100-200 triệu đồng.

Anh nói ngôi nhà sau này sẽ đứng tên anh, nhưng tôi lo ngại vì anh còn một người anh trai đã có vợ con và đang phải ở trọ. Ngoài ra, tôi cũng thắc mắc về sự nghiệp của anh, công việc IT mảng front-end liệu có thể kéo dài lâu không, và liệu anh có cơ hội phát triển thêm trong tương lai không?

Về phía tôi, tôi khá tham vọng và luôn cố gắng học hỏi để phát triển tư duy, với hy vọng có sự nghiệp thăng tiến hơn trong tương lai. Tôi cũng mong muốn tìm được người đàn ông có chí hướng, quan trọng là có nền tảng tương đồng để cùng xây dựng tương lai. Tôi không ngại khó khăn, chỉ cần người đó có sự kiên trì và chung mục tiêu. Vậy theo mọi người, liệu một người đàn ông có hoàn cảnh như anh có thể có một tương lai tốt về nhà cửa và tài chính không?

