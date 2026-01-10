Bạn trai tôi yêu hai năm làm người yêu cũ có thai bốn tháng

Anh nói hai người đã chia tay trước khi quen tôi, nhưng sau đó có một lần gặp lại, yếu lòng và chuyện đã xảy ra.

Tôi 25 tuổi, làm việc văn phòng, cuộc sống không quá dư dả nhưng ổn định. Tôi quen anh gần hai năm, không phải mối tình ồn ào, cũng chẳng quá lãng mạn. Anh hơn tôi vài tuổi, đi làm lâu năm, nói chuyện chín chắn, cho tôi cảm giác an toàn. Chúng tôi tính chuyện lâu dài, đã ra mắt gia đình hai bên, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để nghĩ đến cưới xin.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến một buổi tối cách đây hơn một tuần. Anh chủ động hẹn tôi ra quán cà phê, giọng rất trầm. Anh nói có chuyện quan trọng cần thú nhận, nếu tôi muốn rời đi sau khi nghe xong, anh cũng chấp nhận. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh nói người yêu cũ của anh đang mang thai, đã hơn bốn tháng, và đứa bé là của anh.

Tôi ngồi chết lặng. Đầu óc trống rỗng, tai ù đi, chỉ nghe loáng thoáng những lời giải thích. Anh nói hai người đã chia tay trước khi quen tôi, nhưng sau đó có một lần gặp lại, yếu lòng và chuyện đã xảy ra. Anh không hề biết cô ấy có thai cho đến gần đây, khi cô chủ động tìm anh. Anh bảo không còn tình cảm, nhưng trách nhiệm thì không thể chối bỏ. Cô gái đó đang đòi cưới anh để con có được gia đình trọn vẹn. Anh vẫn chưa nói với gia đình, nói với tôi trước và xin tôi cho anh thời gian để anh xử lý mọi việc.

Từ hôm đó đến nay, tôi gần như không ngủ được. Tôi nghĩ đến cảnh nếu tiếp tục ở bên anh, tôi sẽ phải đối diện với đứa trẻ đó, với người phụ nữ kia, với những ràng buộc kéo dài cả đời. Nhưng nếu rời đi, tôi cũng đau vì vẫn còn tình cảm, vì những gì chúng tôi đã cùng nhau vun đắp. Im lặng và chờ đợi, thời gian như kéo dài vô tận khiến tôi dần kiệt sức. Còn đưa ra quyết định lúc này thì tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Hạ Nhiên