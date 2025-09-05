Bạn trai tôi hoàn hảo, sao vợ cũ anh lại ngoại tình?

Ba năm qua, tôi chưa từng thấy anh bộc lộ điểm xấu nào, chính vì vậy tôi lại càng phân vân, phải chăng có những điều anh đang giấu kín?

Tôi quen một người đàn ông hơn 40 tuổi, đã ly hôn. Anh có công việc ổn định, thu nhập tốt, có nhà, có xe, giỏi giang, hiểu biết. Hơn nữa, anh luôn thể hiện là một người sống tử tế: không hút thuốc, yêu động vật, hay kể chuyện giúp đỡ những người xung quanh, chẳng hạn cho bác bảo vệ, cô lao công ít tiền, hoặc dành sự quan tâm nhỏ bé đến những người lao động. Trong mắt tôi, anh hiện lên như một hình ảnh rất đẹp, một người đàn ông đàng hoàng, sống tốt.

Không chỉ vậy, anh còn luôn tỏ ra biết quan tâm đến phụ nữ, chưa bao giờ tôi nghe anh nói xấu hay chê bai phụ nữ, kể cả vợ cũ. Ngoài việc giỏi kiếm tiền, anh cũng chia sẻ mình sẵn sàng làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp. Anh không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không có những thói quen xấu mà nhiều người đàn ông khác thường mắc phải. Tất cả những điều ấy cộng lại khiến hình ảnh của anh càng trở nên hoàn hảo hơn, đến mức đôi khi tôi tự hỏi, liệu có thực sự tồn tại một người đàn ông "chuẩn mực" đến vậy ngoài đời hay không.

Thế nhưng, điều khiến tôi băn khoăn là cuộc hôn nhân trước đây của anh đã tan vỡ vì vợ anh ngoại tình. Tôi biết vợ cũ của anh không phải người quá nổi bật hay xuất sắc, chỉ ở mức bình thường. Vậy tại sao một người đàn ông hội tụ đủ "điểm tốt" như vậy lại không giữ được hạnh phúc gia đình? Thú thật, trong lòng tôi không khỏi hoài nghi. Liệu những gì anh thể hiện có phải bản chất thật, hay chỉ là cách anh tạo dựng hình ảnh để người khác nhìn vào thấy anh hoàn hảo? Tôi và anh quen nhau đã ba năm, chủ yếu chỉ nhắn tin hỏi thăm, chưa tiếp xúc gần gũi nên tôi cũng không thể hiểu rõ con người anh ngoài đời thực. Ba năm qua, tôi chưa từng thấy anh bộc lộ điểm xấu nào, chính vì vậy tôi lại càng phân vân, phải chăng có những điều anh đang giấu kín?

Tôi viết những dòng này để xin ý kiến của quý độc giả: Có phải đôi khi "tốt" thôi chưa đủ để giữ một cuộc hôn nhân? Hay đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy còn có những góc khuất mà tôi chưa nhìn thấy? Trong trường hợp này, tôi nên tin tưởng vào những gì anh thể hiện, hay giữ sự thận trọng để không tự đánh lừa mình? Rất mong nhận được những chia sẻ chân thành để tôi có thêm góc nhìn sáng rõ hơn.

Huyền Ngân