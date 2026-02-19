Bạn trai thú nhận đang dính án treo khi tôi thông báo có thai

Tôi sốc lắm nhưng bảo sẽ chấp nhận mọi thứ, nhất quyết không bỏ con, anh nói tôi cố chấp.

Tôi 29 tuổi, anh 33 tuổi, đều là những người có tri thức. Chúng tôi quen nhau trên mạng xã hội, anh bảo chưa có người yêu. Từ lúc quen và yêu đến giờ được gần một năm. Lúc yêu, anh luôn nói muốn cưới và có con với tôi, dù trai hay gái cũng được, miễn là con chúng ta. Rồi tôi có thai, đến giờ thai nhi được 4 tháng, là bé trai. Khi biết tin, anh rất vui và hạnh phúc. Sau đó một tuần, anh đột nhiên bảo tôi đi phá thai vì đang bị dính án treo, con đẻ ra sẽ khổ mà tôi cũng khổ theo.

Tôi sốc lắm nhưng bảo sẽ chấp nhận mọi thứ, nhất quyết không bỏ con. Anh nói tôi cố chấp. Từ lúc đó, anh thờ ơ với mẹ con tôi, không hỏi han hay quan tâm gì. Tôi ốm nghén. Đến khi thai 11 tuần, tôi quyết định nuôi con một mình, anh lại đổi ý sẽ nhận con nhưng trong sự ép buộc. Tức là tôi đã đẩy anh vào bước đường cùng nên anh mới phải làm vậy.

Một tuần sau, anh nhắn tin cho tôi: "Anh đã đánh đổi toàn bộ tài sản của mình để nhận con". Tôi bảo dù anh có tay trắng tôi vẫn chấp nhận anh. Tiền có thể kiếm lại được, còn con thì không. Tôi tin anh hoàn toàn cho đến khi thai nhi được 12 tuần thì có người con gái vào kết bạn trên facebook với tôi. Cô ta có trong danh sách bạn của anh. Nói đến mối quan hệ của chúng tôi, có lẽ không ai biết, bạn chung trên facebook cũng không có. Tôi bắt đầu linh cảm có chuyện không tốt, tìm hiểu trang cá nhân của cô gái này, thấy gần đây hay đăng ảnh của anh lên. Tôi cũng thấy anh like và bình luận trong facebook cô ta. Tôi hỏi anh đấy là ai, anh nói là đồng nghiệp cũ, đăng ảnh lên là chuyện bình thường. Lúc đó tôi chưa làm ầm được vì không có đủ bằng chứng nhưng có bóng gió: "Anh nghèo em có thể chấp nhận được nhưng phản bội thì không bao giờ em tha thứ".

Khi thai nhi trong bụng tôi được 14 tuần, tôi yêu cầu anh đưa về ra mắt. Nói đến chuyện vì sao chưa ra mắt và chưa cưới, anh đưa ra lý do là chưa giải quyết được vụ án của mình, hơn nữa ông nội mới mất nên chưa thể cưới được, đẻ xong sẽ cưới tôi. Cũng vì chưa đâu vào đâu nên giờ tôi vẫn giấu cả bố mẹ chuyện mình có thai. Ngày ra mắt, tôi gặp mẹ anh, một người rất khó tính. Bố anh không có mặt vì ông bận làm việc dưới quê, chưa kịp lên. Mẹ anh bảo hai bác sẽ sang nhà tôi nói chuyện khi công việc của bác trai xong. Tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ ổn rồi, mẹ con tôi đã được bình yên, thế nhưng lại cơn bão nữa ập đến.

Sau một tuần ra mắt, tôi nhận được một loạt bức ảnh của cô gái kia với nội dung tin nhắn yêu nhau thắm thiết giữa hai người họ cách đây vài ngày. Trong khi tôi có bầu, hai người vẫn đi chơi ngang nhiên và dẫn nhau về nhà ngủ, anh không hỏi thăm mẹ con tôi như nào. Cô ta nói anh là mối tình 3 năm, vì tôi mà cô ta mất tất cả. An cũng muốn cưới và có con với cô ta. Trong suốt 3 năm họ đã sống như vợ chồng. Tôi như rụng rời chân tay khi biết mình bị lừa vì anh nói với tôi anh chưa có người yêu. Tôi như một người mất trí, lao thẳng đến nhà anh và làm rõ mọi chuyện. Anh thừa nhận tất cả, xin tôi đừng bỏ đi và hãy tha thứ cho anh.

Tôi biết anh sợ tôi chia tay, nuôi con một mình, như thế bố mẹ anh sẽ sốc vì họ biết tôi có thai được hơn 3 tháng. Anh luôn muốn giữ thể diện cho gia đình vì bố mẹ anh đều làm quan chức. Nếu tôi cưới, có lẽ cuộc đời này coi như chấm hết, luôn sống trong cảnh nghi ngờ. Giờ tôi vẫn suy nghĩ, không cưới thì con tôi sẽ không có cha, không có gia đình như tôi ao ước. Mong mọi người chia sẻ.

Huyền Như