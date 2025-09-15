Thiếu gia bị bắt vì nghi chuốc thuốc, cưỡng bức sao nữ Đài Loan

Cảnh sát bắt bạn trai thiếu gia của Giang Tổ Bình, diễn viên phim 'Phong Vân', sau khi cô tố cáo anh này cưỡng bức và quay lén.

Sáng 15/9, sau khi có lệnh bắt và khám xét do Văn phòng Công tố Đài Bắc và tòa án ban hành, Đội Phụ nữ và Trẻ em thuộc Sở Cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Cung Ích Đình tại nhà riêng, đồng thời tịch thu điện thoại di động, máy tính và tất cả thiết bị lưu trữ điện tử khác.

Cung Ích Đình bị đưa về đồn thẩm vấn vì tình nghi xâm hại tình dục bạn gái cũ - nữ diễn viên Giang Tổ Bình, và sẽ được chuyển đến Văn phòng Công tố Đài Bắc để thẩm vấn thêm.

Cung Ích Đình tỏ ra bình tĩnh và hợp tác điều tra khi bị bắt.

Cung Ích Đình (áo trắng) bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn ngày 15/9. Ảnh: ctinews

Ngày 12/9, Giang Tổ Bình cùng luật sư đã đến Văn phòng Công tố quận Sĩ Lâm để lấy lời khai và nộp đơn tố cáo Cung Ích Đình. Do không có quyền tài phán, Văn phòng Công tố quận Sĩ Lâm yêu cầu Văn phòng Công tố Cấp cao Đài Loan phê duyệt chuyển vụ án sang Văn phòng Công tố Đài Bắc chỉ đạo điều tra.

Để bảo vệ chứng cứ liên quan, Văn phòng Công tố Đài Bắc đã nộp đơn lên Tòa án thành phố Đài Bắc xin lệnh khám xét và được chấp thuận. Ngày 15/9, Văn phòng Công tố chỉ đạo cảnh sát khám xét hai nơi ở của Cung Ích Đình theo lệnh, không phát hiện thấy bất kỳ chất nghi là ma túy, thuốc ngủ hay thuốc an thần nào.

Vụ án đang tiếp tục điều tra.

Giang Tổ Bình nổi tiếng với vai diễn U Nhược trong phim Phong Vân, năm 2002. Ảnh: Sina

Trước đó, ngày 18/8, Giang Tổ Bình tố cáo trên mạng xã hội về một nữ diễn viên bị nhân viên đài truyền hình cưỡng hiếp và quay lén, các nhân viên nữ khác tại đài cũng bị quấy rối tình dục.

Ngày 2/9, Giang Tổ Bình công khai danh tính người bị cáo buộc là Cung Ích Đình, con trai của Cung Mỹ Phú - Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập. Sau đó, Giang Tổ Bình thừa nhận cô chính là nạn nhân, Cung Ích Đình là bạn trai cũ kém cô 22 tuổi.

Giang Tổ Bình kể rời khỏi bữa tiệc của một người bạn vào sáng sớm 16/8 vì cảm thấy không khỏe. Cung Ích Đình đi theo vào nhà cô. Giang Tổ Bình nhờ Cung Ích Đình lấy giúp thuốc trị bệnh tim, nhưng không ngờ thuốc đã bị thay bằng hai loại thuốc an thần.

Cô cho biết bất tỉnh ngay sau khi uống thuốc, tỉnh dậy mới phát hiện đã bị xâm hại tình dục và quay video. Cô yêu cầu xin lỗi và xóa video, nhưng Cung Ích Đình nói có bản sao lưu đám mây. Không thể chịu đựng, diễn viên công khai sự việc trên mạng xã hội.

Giang Tổ Bình cho biết sẽ tố cáo Cung Ích Đình về tội xâm hại tình dục và yêu cầu bồi thường 13 triệu Đài tệ (khoảng 420.000 USD), số tiền này sẽ được quyên góp cho một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

Đáp lại cáo buộc, Cung Ích Đình thừa nhận đã hẹn hò với Giang Tổ Bình trong 10 tháng, nhưng không công khai mối quan hệ để không ảnh hưởng đến diễn viên. Cung Ích Đình khẳng định "các cáo buộc tấn công tình dục là sai sự thật" và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi theo pháp luật.

Văn phòng Công tố quận Thạch Lâm lập hồ sơ điều tra vào ngày 4/9.

Ông Cung Mỹ Phú đã từ chức vào 7/9 và đưa ra lời xin lỗi sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận.

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, vào làng giải trí từ năm 19 tuổi, nổi tiếng nhờ vai diễn U Nhược trong phim truyền hình võ hiệp Phong Vân, đóng năm 2002 cùng Triệu Văn Trác, Hà Nhuận Đông. Cô tham gia nhiều phim khác như Tiệm cầm đồ số 8 (2003), Ngàn vàng tiểu thư (2004), Thiên trường địa cửu (2006), Anh hùng liêm chính (2011), Tân Tế Công (2014).

Tuệ Anh (theo CTWANT, BBC)