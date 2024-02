Bạn trai Taylor Swift muốn vào Hollywood

Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, người yêu của Taylor Swift, có tài sản 50 triệu USD, đang tìm kiếm cơ hội diễn xuất ở Hollywood.

Trong bài phỏng vấn với New York Times vào tháng 1 năm nay, quản lý của Travis Kelce - anh em sinh đôi André và Aaron Eanes - cho biết cả hai sẽ giúp người yêu của Taylor Swift thành siêu sao thế giới. "Chúng tôi không biết kế hoạch diễn ra như thế nào, mất bao lâu để thực hiện và thứ gì sẽ thúc đẩy sự phát triển. Nhưng đó là những điều nhóm luôn nghĩ đến", họ nói.

Theo Page Six hôm 17/2, Kelce đã ký hợp đồng với công ty môi giới nghệ sĩ Creative Artist Agency (CAA) để tìm cơ hội diễn xuất. Anh em nhà Eanes nói sẽ không ngừng giúp cầu thủ tiếp cận nhiều kịch bản truyền hình và phim ảnh phù hợp. Tuy nhiên, Travis cần hạn chế đóng quảng cáo để tập trung vào mục tiêu chính.

Cầu thủ 34 tuổi có ước mơ thành công như Dwayne "The Rock" Johnson - cựu tuyển thủ NFL và đô vật Mỹ - đã trở thành sao Disney, sắp làm tỷ phú nhờ sáng lập thương hiệu rượu, theo Page Six.

Travis Kelce (giữa) chụp hình cùng André (phải) và Aaron Eanes (trái). Ảnh: Instagram André A Eanes

Bạn trai Taylor Swift từ lâu đã là gương mặt quen thuộc của Hollywood khi góp mặt trong các dự án quảng bá của những thương hiệu nổi tiếng và chương trình truyền hình. Anh hợp tác McDonald's, Nike, Papa John's, Bud Light, State Far và nhiều hãng khác, kiếm khoảng 5 triệu USD từ quảng cáo, theo thống kê của Investopedia.

Bạn trai Taylor Swift muốn thành sao Hollywood Travis Kelce (áo đỏ), anh trai Jason và mẹ trong quảng cáo của Campbell's Chunky. Video: YouTube Campbell's Chunky

Travis từng có show hẹn hò riêng tên Catching Kelce (2016) và quen người tham gia, Maya Benberry, trong một năm. Anh xuất hiện trong Saturday Night Live - show tạp kỹ lớn của Mỹ - với vai trò người dẫn chương trình vào tháng 3/2023, tham gia New Heights - podcast trên Spotify của anh trai, Jason Kelce. Gần đây, Travis Kelce làm nhà sản xuất phim hài đen My Dead Friend John, dự kiến chiếu trước tại Liên hoan phim South By Southwest hôm 9/3.

Bạn trai Taylor Swift muốn thành sao Hollywood Cầu thủ xuất hiện trong video giới thiệu của SNL vào tháng 3/2023. Video: YouTube Global TV

Theo Celebrity Net Worth, tổng tài sản của Travis đạt 50 triệu USD. Từ năm 2013, anh thi đấu cho Chief với thù lao 3,12 triệu USD. Năm 2016, ban lãnh đạo đội bóng trả anh 46 triệu USD để gia hạn hợp đồng. USA Today cập nhật vào tháng 1, Travis Kelce nhận 57,25 triệu USD sau khi tái ký lần ba năm 2020. Trung bình mỗi năm cầu thủ kiếm khoảng 14 triệu USD từ ngành thể thao.

Bên cạnh tiềm năng phát triển sự nghiệp bóng bầu dục và giải trí, bạn trai Taylor Swift còn có đầu óc kinh doanh. Anh làm chủ thương hiệu thời trang thể thao Tru Kolors, tham gia nhiều hạng mục đầu tư và thu lợi từ ngành thực phẩm, thời trang, công nghệ, xe F1. Celebrity Net Worth cho biết Travis trả 995.000 USD cho căn biệt thự rộng 10.000 m2 tại Kansas (Mỹ) vào 2019. Bốn năm sau, anh tiếp tục mua dinh thự 16.000 m2 trị giá gần sáu triệu USD.

Mark Borkowski, chuyên gia quan hệ công chúng và thương hiệu quốc tế, nói với Page Six: "Tôi nghĩ những điều Travis Kelce làm đều thú vị. Chàng trai có cuộc sống tuyệt vời trước khi gặp Taylor Swift. Anh vừa là thành viên của đội bóng huyền thoại, vừa chơi vị trí quan trọng. Tôi nghĩ Travis đã sẵn sàng để trở thành một trong những cầu thủ có sự nghiệp lẫy lừng trong và ngoài sân cỏ".

Một đạo diễn hàng đầu Hollywood nói với tờ The Post, bạn trai của Taylor Swift sẽ có phim tài liệu về cuộc đời, việc đó chỉ phụ thuộc vấn đề thời gian.

Chuyện tình cặp sao bắt đầu khi Travis thu hút sự chú ý của ca sĩ tại buổi hòa nhạc Eras Tour hồi tháng 7/2023 tại Kansas (Mỹ). Họ giữ kín mối quan hệ để tìm hiểu nhau. Sau hai tháng, cả hai công khai chuyện tình cảm, kể từ đó, cô thường xuyên có mặt trong các trận đấu của bạn trai.

Travis Kelce từng tặng Taylor Swift vòng kim cương 6.360 USD (gần 155 triệu đồng), tạo nên cơn sốt khi cô diện nó tại sân đấu giữa Kansas City Chief và Baltimore Raven, hôm 28/1. Theo Page Six đưa tin ngày 21/2, cầu thủ cũng tặng người yêu phần quà 16.000 USD (gần 400 triệu đồng) gồm nhiều phụ kiện thời trang cao cấp từ Dior, Hermès, Celine, Bottega Veneta nhân dịp Valentine. Travis còn chuẩn bị bó hoa 2.100 USD (khoảng 52 triệu đồng) và một cành hồng thủy tinh mạ vàng 24k trị giá 3.090 USD (khoảng 76 triệu đồng) để thể hiện tình yêu.

Travis Kelce, sinh năm 1989, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chief, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh vừa giúp đội nhà giành giải vô địch tại Super Bowl 2024, hôm 12/2. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Phương Thảo (theo Page Six, Investopedia, Celebrity Net Worth)