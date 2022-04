Bạn trai so sánh tôi với vợ cũ

Chúng tôi đến với nhau khi tôi 31 tuổi và anh 37 tuổi. Anh ly hôn ba năm, có bé trai bảy tuổi ở cùng mẹ.

Tôi chưa từng lập gia đình, xinh đẹp, công việc ổn định ở công ty nước ngoài, thu nhập tốt. Anh là một trong những người tán tỉnh tôi. Anh bản lĩnh, sâu sắc, rất trách nhiệm nên tôi nể, quý trọng và phát sinh tình cảm. Trước đây, sự nghiệp làm thuê của anh tốt, cũng kinh doanh thêm nên thu nhập cao so với mặt bằng. Sau đó vì những lý do cá nhân, anh quyết định khởi nghiệp mùa dịch. Công việc hiện tại của anh có những khó khăn nhất định, tôi luôn bên cạnh chia sẻ, động viên cũng như góp ý khi cần.

Tôi và anh đều đã gặp người thân, bạn bè thân thiết của nhau. Tôi cũng thỉnh thoảng đi chơi với hai bố con anh, mối quan hệ này khá tốt. Tôi tự cảm thấy cả hai đều nghiêm túc với chuyện tình cả, muốn hướng tới cái kết có hậu vì không còn quá trẻ để phiêu lưu nữa. Tuy hiện đại, cởi mở, hiền lành (mọi người đều nói thế), hay suy nghĩ cho người khác nên tôi cảm thấy không có vấn đề gì với người từng kết hôn. Nhưng bản thân không lường trước những trăn trở ở hiện tại.

Anh chia tay vợ vì bất đồng trong cuộc sống, đặc biệt là khi kinh tế khó khăn chị đã nhiều lần tổn thương lòng tự trọng của anh. Theo như anh kể, chị khá ương bướng, luôn cho bản thân là đúng, muốn làm mọi việc và sống theo cách của mình. Tiêu chuẩn chị đặt ra về học hành cho con, thời trang hàng hiệu, du lịch... luôn ở mức cao, trong khi thu nhập của chị không đáp ứng được, đặt gánh nặng lên vai chồng. Khi mọi thứ lệch quỹ đạo, mâu thuẫn giữa hai người nhiều, dẫn tới chia tay. Có thể bởi vì chị rất xinh đẹp nên tiêu chuẩn tự đặt cao thế.

Chị khá nguyên tắc, kỹ tính, ví dụ chỉ ăn uống một số món, du lịch ở resort nghỉ dưỡng và hưởng thụ, không thích du lịch khám phá. Chị chăm con rất kỹ nên luôn có lý do bận chăm con để không gặp mặt, quen biết bạn bè của chồng hay nâng cao trình độ và kỹ năng mềm của bản thân. Anh từng rất yêu chiều, tin tưởng chị. Trước khi lấy nhau, anh chị thấy một số vấn đề trong tính cách của nhau, nghĩ sẽ thay đổi và thích nghi được, kết quả hoàn toàn không phải vậy.

Tôi cũng hiểu kết cục chia tay không thể lỗi ở một người mà là cả hai. Anh vẫn nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh và bố vợ. Anh chị vẫn chung tay nuôi con ngoan ngoãn, giáo dục con trong môi trường tốt, tôi yên tâm phần nào về con người anh. Vấn đề là anh nhìn thấy sự ương bướng, hơi khác biệt của chị trong tôi. Tôi cũng kén ăn, được gia đình chiều chuộng từ nhỏ. Điều gì yêu thích tôi có thể vung tay không tiếc, giống như người thích hàng hiệu có thể dùng cả tháng lương để mua. Trước đây tôi cũng yêu thích một ca sĩ và từng đổ nhiều tiền cho sở thích đó. Anh cảm thấy như thế là trẻ con, bồng bột. Giờ tôi vẫn thích điều đó nhưng biết tiết chế, sắp xếp, ưu tiên những việc thực tế hơn.

Tôi giản dị, thậm chí xuề xòa, da trắng nhưng mặt hay bị mụn và do chăm sóc nhiều kiểu không được nên lắm lúc buông xuôi. Anh sành điệu, thời trang nên chê trách tôi nhiều, cũng mua cho tôi nhiều sản phẩm chăm sóc để cải thiện, tôi làm vì anh là chính. Anh muốn tôi trang điểm mắt thôi vì xinh rồi. Tôi không biết làm vì lười và trước nay luôn để mặt mộc, dùng mỗi kem chống nắng. Anh hay chê gout thời trang của tôi, lắm lúc tôi giận dỗi vì anh chê thẳng thừng, không khoan nhượng, còn so sánh tôi với người khác.

Theo ý anh, tôi sẽ phải thay đổi thói quen. Đôi lúc tôi vẫn nói chắc anh thích hình tượng khác chứ không phải con người tôi. Về chuyện ăn uống cũng tương tự, anh muốn tôi ăn mọi thứ trong khi tôi không muốn. Không phải quá ép buộc ngay lập tức nhưng về lâu dài, tôi sẽ phải thay đổi nếu bên anh. Anh coi đó là sự ương bướng, trẻ con, điều anh sợ nhất từ người cũ.

Tôi từng bảo anh rằng mình không quá quan trọng việc con cái, có hay không cũng được. Tôi nghĩ giờ chuyện hiếm muộn rất nhiều, mong muốn có gia đình đầy đủ nhưng nếu không may thì cũng chấp nhận, không muốn đôi bên áp lực hay căng thẳng quá. Anh bảo tôi khác biệt, bất cần, cuộc sống làm sao tránh được áp lực, quan trọng là đối mặt và giải quyết thế nào, không buông tay hay chạy trốn. Người cũ cũng có những biểu hiện khác biệt như vậy và anh từng thông cảm là bình thường, cuối cùng cũng không giữ được hạnh phúc.

Có lẽ mọi người cảm thấy tôi bị so sánh với người cũ của anh rất nhiều. Có lẽ cái tôi của tôi lớn, chưa trải đời, không quá sắc sảo nên nhìn nhận đơn giản quá lại thành non nớt. Anh muốn tôi thay đổi những điều đó, dắt tôi đi gặp bạn bè anh, những người thành đạt và sâu sắc để tôi học hỏi. Anh bảo đã thay đổi so với trước đây, không chiều chuộng người bên cạnh quá để tránh bị "trèo lên đầu" lần nữa. Tôi phải làm sao, cứ tìm hiểu rồi không thay đổi được thì chia tay hay giờ từ bỏ luôn?

Hoa

