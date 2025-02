Bạn trai Rihanna được tòa tuyên vô tội

MỹNgười yêu ca sĩ Rihanna - A$AP Rocky - gây sốt với hành động ôm cô tại tòa khi nhận phán quyết có lợi trong vụ nổ súng vào bạn.

Theo AP ngày 18/2, sự việc diễn ra tại phòng xử án Los Angeles, có đông đảo người hâm mộ cặp sao đến dự. Ngay khi thẩm phán tuyên bố rapper A$AP Rocky vô tội, anh chạy về phía Rihanna đang ngồi ở hàng đầu cùng mẹ và chị gái của anh rồi bật khóc. Cô nghẹn ngào, ôm bạn trai trong tiếng hò reo của đám đông. Sau đó, rapper trở về chỗ cũ cạnh luật sư để nghe phần còn lại của phán quyết, nói cảm ơn bồi thẩm đoàn trước khi ra về.

Trên mạng xã hội, video A$AP Rocky lao vào vòng tay của Rihanna được nhiều người đăng lại, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người chúc mừng cặp sao, nhận xét đây là khoảnh khắc đáng nhớ cho cả hai. Một số người nói xúc động khi thấy sự ủng hộ Rihanna dành cho bạn trai. Hiện từ khóa "asap rocky" đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm tại Mỹ, với hơn 200.000 lượt tìm kiếm tính đến ngày 19/2.

Khoảnh khắc bạn trai ôm chầm Rihanna tại tòa A$AP Rocky choàng người qua lan can để ôm Rihanna sau khi được tuyên vô tội. Video: X/ Pop Base

Năm 2022, A$AP Rocky bị cảnh sát Los Angeles bắt do vướng cáo buộc dùng súng tấn công A$AP Relli (tên thật là Terell Ephron) - bạn lâu năm, cộng sự chung ban nhạc ASAP Mob - trong một cuộc cãi vã ở Hollywood hồi tháng 11/2021. Relli cho biết Rocky nổ súng hai phát trượt qua đốt ngón tay gây tổn thương nhẹ. Rocky nộp 550.000 USD để được tại ngoại. Năm 2023, anh có phiên điều trần sơ bộ.

Phiên tòa bắt đầu tháng 1, kéo dài khoảng ba tuần. Phía Rocky bác mọi lời buộc tội. Luật sư và nhân chứng của anh cho biết súng trong vụ án là đạo cụ quay MV, chỉ có đạn giả. Tháng trước, rapper lấy nó khỏi trường quay với mục đích tự vệ. Anh nổ súng để cảnh cáo Relli khi đó đang tấn công thành viên khác. Nếu bị khép tội, Rocky sẽ đối mặt bản án 24 năm tù. Trước đó, bên công tố đề nghị nếu nhận tội, anh chỉ ngồi tù sáu tháng, chịu án treo bảy năm, ba năm quản chế và 500 giờ phục vụ cộng đồng. Anh từ chối, khẳng định bản thân trong sạch.

Sau phiên tòa cuối, Rihanna đăng bài chia sẻ niềm vui với người hâm mộ trên Instagram Story. Cô viết: "Vinh quang thuộc về Chúa và chỉ mình Ngài. Chúng con biết ơn và khiêm nhường trước lòng thương xót của Ngài". Cô theo bạn trai đến phiên tòa từ những ngày xét xử đầu tiên để ủng hộ tinh thần anh. Hôm 13/2, cô đưa hai con - Rza, ba tuổi, và Riot, hai tuổi - theo cùng.

Rihanna bế con lớn Rza tại tòa án hôm 13/2. Ảnh: Backgrid

Rihanna 37 tuổi, tại Barbados, thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Bitch Better Have My Money. Theo Forbes, cô là một trong những tỷ phú tự thân của Mỹ, có khối tài sản trị giá 1,4 tỷ USD.

A$AP Rocky 37 tuổi, tên thật Rakim Mayers. Rapper bắt đầu hoạt động từ năm 2011, từng ba lần được đề cử Grammy. Trước Rihanna, Rocky hẹn hò nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Iggy Azalea, người mẫu Chanel Iman, Kendall Jenner, Daiane Sodré.

Cả hai là bạn thân từ lâu, từng hợp tác trong bản hit Cockiness (2011). Năm 2013, rapper đi lưu diễn cùng Rihanna. Ba năm sau, họ cùng dự show thời trang ở Paris. Tin đồn hẹn hò rộ lên từ cuối năm 2020, sau khi Rihanna chia tay tỷ phú Ả Rập Hassan Jameel. Hai người có con trai đầu lòng hồi tháng 5/2022 và bé thứ hai tháng 8/2023.

Rihanna và bạn trai dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023. Ảnh: NBC

Phương Thảo (theo AP)