Bạn trai quá bận hay đã bớt yêu em?

Gần đây, tuần chúng em chỉ gặp nhau hai ba ngày, có những hôm bạn trai ở nhà nhưng không lên kế hoạch hẹn hò.

Em và bạn trai chính thức yêu nhau được hơn bốn tháng. Khoảng thời gian đầu tìm hiểu, anh rất quan tâm em, tuần cả bảy ngày anh đều kiếm lý do rủ em đi chơi. Vì anh cho em thấy sự quan tâm nên em đồng ý yêu anh. Em nghĩ mình là người may mắn nhất vì gặp và yêu anh. Anh bù đắp lại những tổn thương người cũ gây ra. Bạn trai em là phi công của một hãng hàng không, đang trong thời gian đào tạo để được bay chính thức. Hồi cả hai mới tìm hiểu, anh cũng đang trong quá trình đợi công ty sắp xếp đi đào tạo nên có thể thời gian đó anh rảnh và không có nhiều thứ để bận tâm.

Khoảng hai tháng gần đây, anh cho em cảm giác anh không còn mặn nồng với em như trước, tuần chỉ gặp nhau hai ba ngày, có những hôm anh ở nhà nhưng không lên kế hoạch hẹn hò. Em im lặng nhưng về sau anh thấy em nói chuyện không được vui, ráng gặng hỏi lý do. Em chia sẻ thì anh nói anh là con trai duy nhất trong nhà, bao nhiêu thứ phải lo toan, em không chung với gia đình nên không hiểu được, rồi thì mẹ và bố anh đã ly hôn, em gái hay đi về muộn hoặc không về luôn, mẹ ở nhà một mình buồn nên anh phải ở nhà với mẹ. Chưa kể đến anh còn đang trong thời gian thi để được bay chính thức nên rất stress vì phải học thuộc đống tài liệu bay, không thoải mái đi chơi như trước.

Trong thời gian nhạy cảm đó, em phát hiện anh like hai bài liên tục của cô gái anh từng nhắn tin tìm hiểu trước khi gặp em. Em không phải người quá khó khăn khi bạn trai tương tác với bạn bè trên mạng xã hội, nhưng trước giờ anh không bao giờ like bài người con gái khác trong khi đang yêu ai. Em có hỏi lý do, anh nói: "Vì bạn này đi Đà Lạt, anh có cảm giác là người quen cũ nên mới like bài chứ không hề nhắn tin". Ngoài những vấn đề kể trên, anh vẫn tốt với em, em nói thèm hay muốn gì, anh đều mua mang qua. Không biết suy nghĩ "anh đã bớt yêu em" có đúng hay em chỉ đang tự làm quá vấn đề lên?

Kim Huệ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc