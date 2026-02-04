Gia đình bạn trai muốn tôi học xong về quê cưới anh ngay

Trong khi đó, bố mẹ anh luôn thúc ép chuyện cưới xin và thực tế chúng tôi có tình yêu nhưng tính cách khác biệt.

Tôi 24 tuổi, sinh ra trên vùng quê nghèo, gia đình khó khăn, ngay từ nhỏ đã ý thức rất rõ trong cuộc sống chỉ có cách tự vươn lên, không dựa vào ai. Tôi đi làm trên thành phố, buổi tối vẫn đi học thêm để nâng cao trình độ. Ai gặp và tiếp xúc cũng đánh giá tôi nhã nhặn, hiền và xinh xắn, tuy nhiên tôi ít nói và tính cách hướng nội nên không nhiều bạn bè.

Cách đây hơn nửa năm, tôi chính thức quen anh. Anh ở gần nhà, học trên thành phố nhưng sau này về phụ giúp gia đình. Nhà đình chúng tôi biết nhau từ trước. Tôi nhận thấy anh là người chất phác, thật thà, chịu khó. Bạn bè và người quen không biết anh từ trước, khi tiếp xúc thấy anh có phần vô duyên, bộp chộp bởi anh nói nhiều và không tế nhị, làm họ phật lòng.

Lúc bắt đầu quen, tôi cũng biết rất rõ sẽ có nhiều người nói vào nên đã tâm sự với anh để hai đứa tìm hiểu thôi, chưa muốn ai biết. Sau đấy khoảng 3 tháng, nhà anh biết vì anh hay khoe và không giấu giếm trên mạng xã hội. Gia đình anh ưng ý tôi, tôi biết vì mẹ anh thỉnh thoảng gọi điện thoại cho tôi tâm sự rất nhiều. Bác luôn khuyên tôi nên có ý định yêu đương nghiêm túc với anh, xác định học xong thì về quê cưới anh ngay. Nhiều lần, những câu hỏi của mẹ anh làm tôi khóc. Giờ tôi chỉ biết tìm hiểu anh thôi, chưa muốn nói đến chuyện hôn nhân. Tôi và anh còn trẻ, lại yêu xa, tìm hiểu còn chưa đến đâu, học xong về quê cũng không có công ăn việc làm.

Nói thêm, bạn trai tôi là con một, gia đình khó nên anh rất nghe lời bố mẹ. Tôi luôn cố gắng tâm sự để hai đứa hiểu nhau nhiều hơn, học cách trung hòa tính cách đôi bên, vậy mà không ít lần anh làm tôi thất vọng. Tôi thấy khoảng cách hai đứa đang lớn dần cả về địa lý lẫn tâm hồn. Tôi ở trên thành phố khá nhiều người để ý, chưa bao giờ có suy nghĩ vượt qua giới hạn bạn bè. Hiện tại tôi rất rối vì bố mẹ anh luôn thúc ép và thực tế chúng tôi có tình yêu nhưng tính cách khác biệt. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Hồng Hoa