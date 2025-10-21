Bạn trai nhu cầu cao lại thường đi công tác xa

Hồi trước anh còn nói nghề sale của anh chẳng có ai không đi massage, không đi gái, nhưng có vợ hoặc người yêu thì anh sẽ không đi nữa.

Tôi là nữ, 29 tuổi, anh hơn tôi hai tuổi. Anh là sale, tôi làm nhân viên văn phòng. Đặc điểm công việc của anh là hay phải đi công tác xa khoảng vài ngày ở các tỉnh, đi một mình, làm việc với các đại lý cũ và mở thêm đại lý mới. Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng, có ý định tiến tới hôn nhân, thế nhưng tôi luôn băn khoăn. Anh thật thà, tốt bụng, có kể về một số người yêu cũ với tôi, có trường hợp chia tay rồi vẫn đôi lúc gặp gỡ đi uống nước, liên lạc trò chuyện, sau này anh đều biết họ đã có gia đình và lấy người có điều kiện hơn anh. Điều này khiến tôi sợ sau khi lấy nhau, anh vẫn liên lạc với người cũ. Hồi trước anh còn nói nghề sale của anh chẳng có ai không đi massage, không đi gái, nhưng có vợ hoặc người yêu thì anh sẽ không đi nữa.

Trong các cuộc gặp gỡ khách hàng, đi ăn rồi hát hò, tôi nghĩ chẳng lẽ chỉ có đàn ông với nhau? Anh lại còn là người có nhu cầu tình dục cao. Mỗi lần anh đi công tác, tối đến ở khách sạn một mình, không biết như nào. Anh từng bảo tôi nhà nghỉ nào chẳng có gái, tôi càng không yên tâm. Hôm nào anh đi xa mà tối đến không gọi điện về là tôi lại giận, lo lắng đến không ngủ được. Khi yêu tôi, anh có vài lần nói tôi xấu nhưng vẫn yêu, làm tôi giận mãi. Tôi tự nhận thấy mình không xinh nhưng cũng không xấu, có vài người theo đuổi, còn anh chỉ là người đàn ông bình thường cả về ngoại hình lẫn công việc. Cách nói chuyện của anh tuy thật thà nhưng đôi khi rất vô duyên và khó nghe.

Trước khi yêu anh, tôi đã là người khó ngủ; sau khi yêu, bệnh khó ngủ của tôi càng bị nặng, hay phải dùng thuốc. Nói thêm về tôi, là một người rất nhạy cảm, dễ bị kích động, hay bị ám ảnh. Dạo này đọc các bài trên mạng toàn nói đàn ông ngoại tình này kia, tôi lại sợ hôn nhân, sợ bị phản bội. Đối với tôi, nếu bị phản bội chắc cả đời sẽ chẳng bao giờ quên, bị ám ảnh về chuyện đó kinh khủng. Tôi rất phân vân, là do bản thân quá nhạy cảm hay người đàn ông này không phù hợp với mình, không làm mình tin tưởng được? Chẳng biết có ai như tôi không?

