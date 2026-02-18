Bạn trai nhiều lần cho tình cũ mượn nửa số tiền lương

Giờ ở bên anh, tôi cảm giác không thể tin tưởng nữa; lòng tin của tôi, anh đã chà đạp quá nhiều lần.

Quen anh từ tháng một năm ngoái, đến giờ gần một năm rưỡi. Bên anh đã lâu, thực ra hai đứa chia tay nhiều lần nhưng lần nào cũng quay lại với nhau. Tuy nhiên ngày nhận yêu anh, anh bảo trước đây anh có người yêu cũ, hai người chia tay nhưng chưa rõ ràng hẳn. Khi quen tôi, anh đã nói lời từ biệt với em gái đó. Tôi thời điểm đó không muốn một mối quan hệ lằng nhằng như vậy. Rồi vì anh làm cùng công ty, mọi người đã biết chúng tôi quen nhau nên tôi đành chấp nhận.

Anh hiền lành, dễ nhìn, lúc nào cũng tạo cho tôi cảm giác chân thành, đáng tin cậy. Tôi cũng có một số khiếm khuyết bản thân nhưng anh luôn chấp nhận, không đánh giá. Vì vậy tôi yêu anh nhiều lắm. Tuy nhiên, anh vẫn hỏi thăm và giúp đỡ người con gái cũ. Em gái đó, dù có công việc ổn định nhưng tháng nào cũng mượn anh ít nhiều thì vài trăm đến vài triệu đồng. Lần nào anh cũng gật đầu đồng ý. Tôi biết em ấy còn yêu anh, thỉnh thoảng vẫn rủ anh đi xem phim tình cảm hoặc gửi ảnh cho anh. Anh luôn từ chối nhưng vẫn nói chuyện với cô bé đó.

Thậm chí, khi chúng tôi quen nhau được đôi ba tháng, một lần anh đi uống cà phê với em gái đó và nói anh sẽ cố quên em ấy. Trước đó, anh đã nói rằng anh yêu tôi. Đỉnh điểm có một lần tôi ốm, nằm gục ở nhà, anh sang thăm (tôi vẫn ở với bố mẹ). Sau khi ăn tối tại nhà, anh nói với tôi rằng anh có hẹn giúp em gái kia mua laptop, đi đến 11h30 mới quay lại thăm tôi. Lúc đó, do quá tức giận, tôi yêu cầu chia tay. Chúng tôi ngồi nói chuyện trước cửa nhà đến gần 13h, dù trời hè nóng oi ả. Tôi đồng ý ở bên anh, khi anh hứa sẽ không giúp đỡ em gái ấy, cũng không cho mượn tiền nữa.

Chỉ một vài tháng sau, mọi chuyện trở lại như cũ. Có thời điểm, khi em gái đó tâm sự về việc thiếu tiền, anh còn hứa mỗi tháng sẽ cho mượn (tương đương gần nửa tháng lương) để có tiền tiêu, khi có sẽ trả. Tất cả những điều này anh đều giấu tôi, chỉ khi tôi hỏi gặng anh mới nói. Quan trọng hơn, ở thời điểm này, chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Anh muốn ra nước ngoài làm việc, tôi dự định sang nước đó du học. Tôi vốn tự chủ tài chính (lương cao hơn anh một chút), chính vì vậy trước giờ đi đâu, làm gì chúng tôi cũng thay nhau trả, không để anh nuôi bao giờ.

Có một lần, khi tôi nhận được giấy báo nhập học, tôi có đùa với anh là nếu sang đó không có tiền sinh hoạt phí, anh có nuôi tôi không. Anh trả lời ngay lập tức là không, về sau anh có nói là vì không biết tương lai như thế nào. Khi biết chuyện anh hứa cho người yêu cũ mượn tiền trang trải sinh hoạt phí, ngay sau khi tôi đùa anh như vậy, tôi cảm thấy quá buồn và thất vọng. Tôi với anh đã yêu nhau lâu, chia tay vài lần vì người con gái đó, nhưng lần nào tôi cũng tin anh để quay lại. Có lẽ tôi quá ngu ngốc, chắc vậy.

Gần đây, anh ra nước ngoài công tác hai tuần, đi với một em gái cùng công ty, chỉ hai người với nhau. Lúc anh ở bên đó, tôi biết anh chat video với người yêu cũ đến hơn 1h sáng. Khi quay trở về Việt Nam, tôi có đi chơi với anh một tối. Tối hôm đó, khi đưa tôi về nhà, nhắn tin bảo anh đi ngủ đây, thực chất anh đang đứng trước cửa nhà cô bé cùng công ty gần nửa tiếng, nhắn tin nói muốn gặp em ấy, lúc đó đã hơn 11h đêm.

Khi tôi hỏi, anh bảo không muốn làm tôi lo lắng, thực ra chỉ muốn nói chuyện công việc. Em đồng nghiệp đó đã có người yêu, tôi không nghĩ anh có tình cảm, nhưng sau quá nhiều lần bị lừa dối, tôi cảm thấy không còn muốn cố gắng nữa. Tôi tin anh không có tình cảm với người yêu cũ và em gái cùng công ty kia. Anh yêu tôi, tôi biết vậy. Nhưng thay vì nói với tôi về những việc anh làm, anh luôn che giấu, nói rằng không có việc gì, vì theo anh làm như vậy "tôi sẽ bớt lo lắng", dù tôi và anh đã nói chuyện quá nhiều lần về sự quan trọng của sự chân thành. Tôi chưa bao giờ cần anh chu cấp, chỉ cần một mối quan hệ tôi có thể tin tưởng, mong anh là người tôi có thể sánh bước đi cùng.

Vậy mà, giờ ở bên anh, tôi cảm giác không thể tin tưởng anh được nữa. Lòng tin của tôi, anh đã chà đạp quá nhiều lần. Anh vẫn là chàng trai mà tôi yêu, tôi vẫn tin rằng anh yêu mình nhiều nhưng tôi không thể ở bên người không coi trọng cảm xúc, lòng tin của tôi nữa. Tôi chia tay anh, chặn hết liên lạc. Trước lúc chia tay, tôi có hỏi liệu mình đã làm sai gì. Anh lắc đầu, tôi cũng biết mình đã cố gắng hết sức cho mối quan hệ này. Tôi phải làm sao đây?

Phượng Hà