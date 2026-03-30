Bạn trai muốn tôi chờ trong khi anh đi du học

Tôi và người yêu quen nhau gần bốn năm, từ thời còn học đại học đến lúc đi làm. Hai đứa không có gì quá đặc biệt, chỉ là quen nhau lâu nên hiểu tính nhau khá rõ. Anh là người nóng tính, mỗi lần cãi nhau vì những chuyện nhỏ như đi trễ, quên trả lời tin nhắn hay không sắp xếp được thời gian gặp nhau, anh thường nói nặng lời. Sau đó anh lại chủ động xin lỗi, chở tôi đi ăn, mua quà hoặc dẫn đi chơi để làm hòa. Những chuyện như vậy lặp lại nhiều lần, nhưng nhìn chung anh vẫn là người thương tôi và quan tâm đến tôi.

Cách đây vài tháng, anh báo tin sắp đi du học. Hồ sơ gần như đã xong, chỉ chờ ngày bay. Từ lúc biết tin, hai đứa bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn về tương lai. Anh nói muốn tôi chờ, vẫn giữ mối quan hệ như hiện tại, khi ổn định bên đó sẽ tính tiếp. Gia đình anh cũng ủng hộ việc đi học để có cơ hội tốt hơn sau này.

Tôi hiểu việc đi du học là cơ hội lớn nên không muốn cản trở. Nhưng càng gần ngày anh đi, tôi lại suy nghĩ nhiều hơn. Ở Việt Nam, hai đứa đã hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ, nếu xa nhau chắc sẽ còn khó khăn hơn. Anh sang đó phải lo học, lo làm thêm, lo cuộc sống mới, thời gian dành cho tôi chắc chắn sẽ ít đi.

Anh vẫn nói sẽ cố gắng giữ liên lạc, mỗi ngày gọi điện hoặc nhắn tin. Anh còn hứa nếu có điều kiện sẽ đón tôi sang thăm hoặc tính chuyện lâu dài khi về nước. Những lúc như vậy, tôi thấy anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi cũng muốn đồng hành cùng anh, sẵn sàng chờ anh trong thời gian học ở nước ngoài.

Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn có suy nghĩ nên dừng lại để anh tập trung cho cuộc sống mới. Tôi sợ yêu xa lâu ngày sẽ mệt mỏi, rồi cãi nhau nhiều hơn, hoặc anh bận rộn quá mà không còn thời gian cho tình cảm. Nếu tiếp tục, phải chờ đợi và chấp nhận khoảng cách, còn nếu dừng lại sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai.

Hiện tại tôi vẫn chưa quyết định được nên tiếp tục yêu xa hay dừng lại trước khi anh đi du học. Tôi muốn giữ mối quan hệ này nhưng cũng sợ làm anh thêm áp lực trong quãng thời gian sắp tới. Không biết trong trường hợp như tôi, nên tiếp tục đồng hành cùng anh hay chủ động dừng lại để mọi thứ đơn giản hơn.

Thu Quỳnh