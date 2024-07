Bạn trai muốn sau cưới chúng tôi sống với mẹ để tiết kiệm tiền

Bạn trai không giữ lời hứa, trước khi yêu anh hứa sau cưới sống riêng với tôi, giờ lại thay đổi.

Tôi có ngoại hình sáng sủa, lương đủ sống, hiện thuê căn chung cư trong Sài Gòn. Bạn trai ngoại hình thấp, đầu tư tiền ảo, làm IT và thêm một công ty nước ngoài. Tôi quen anh gần hai tháng trong môi trường công sở. Theo lời anh kể, anh thầm thích tôi khá lâu, biết tôi có người yêu nên anh không đặt hy vọng gì. Thời gian sau tôi độc thân, anh chủ động kết bạn trên mạng xã hội, nói chuyện rồi cả hai hẹn hò.



Lúc tán tôi, anh thường mua đồ ăn do biết tôi sống một mình. Đôi lúc anh cũng đề xuất ra ngoài ăn cho tiện dù tôi biết nấu nướng, hơn nữa cả hai dư dả về tiền. Tôi chỉ đặt ra hai điều kiện, anh không được hút thuốc và nếu cưới, tôi sẽ không ở chung với nhà chồng. Tôi lên Sài Gòn học và làm việc 10 năm, yêu thích sự tự do, chủ động làm mọi việc ở nhà, vì thế rất thoải mái và tận hưởng cuộc sống. Tôi không sống chung với ba mẹ khoảng chục năm, cũng nói rõ từ đầu với anh rằng không muốn làm dâu.

Câu chuyện bắt đầu vào sinh nhật tôi, hôm đó cả hai đi ăn ở nhà hàng nướng. Trong buổi ấy anh không chuẩn bị hoa quả hay bánh kem, chỉ bảo ăn xong sẽ tặng tiền bạc, hiện kim cho thực tế, hoa để lâu cũng héo. Thực sự lúc ấy mới quen biết một tháng, tôi định chia tay vì không muốn ở cạnh một người vô tâm. Không phải việc gì tiền cũng mua được, đặc biệt vào sinh nhật, ngày một năm chỉ có một lần.

Tôi còn phát hiện ra anh rất lười làm việc nhà. Anh bảo ở nhà mẹ làm hết những việc này, anh chỉ việc đi làm và ăn chứ không phải làm gì. Anh cho rằng giờ làm như vậy chứng tỏ rất yêu tôi, nếu anh rửa chén thì tôi phơi đồ, nếu anh phơi đồ thì tôi dọn dẹp nhà cửa. Tôi phát hiện anh hút thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh, lần đầu anh chối, bảo của một người bạn, anh cầm hộ. Lần thứ hai anh không chối được nữa, tôi bảo anh hãy rời khỏi nhà vào hôm sau vì tôi sống có nguyên tắc, việc hút thuốc trong nhà là điều không thể chấp nhận. Anh giận dỗi và bảo sẽ về ngay trong đêm.



Sau đó anh liên tục kiếm chuyện về vấn đề nơi ở cũng như tiền bạc. Anh nói mẹ anh không muốn ở chung với con cái vì bà từng làm dâu nên hiểu cảnh mẹ chồng nàng dâu như thế nào. Gia cảnh anh bình thường, nhờ nhận được thừa kế từ bên ngoại nên mua lại căn nhà tổ của ông nội anh (ông rao bán để trả nợ cho cô út). Mẹ anh bảo nếu lấy nhau thì chúng tôi ở tạm đó đến khi nào kiếm được tiền mua nhà sẽ ra riêng, hoặc bà xây lại nhà thành ba tầng, mỗi người một tầng, xem như ở riêng theo lời anh nói.

Có lần anh tâm sự muốn ở với mẹ vì không tốn kém gì, cơm ăn áo mặc đầy đủ, không phải bỏ đồng nào. Anh nói theo ý người lớn thì họ không thích đi thuê nhà, nhưng trước đây khi quen tôi anh đã đồng ý ra ở riêng. Dạo này thị trường tiền ảo đang biến động mạnh, anh rất căng thẳng. Anh nói gia đình còn nhà cho thuê do được thừa kế ở Bình Tân, đó là khu lao động, cho thuê dạng ki ốt nhưng sửa sang lại vẫn ở được. Tôi hỏi tại sao nhà anh ai cũng muốn ở trung tâm mà lại bắt chúng tôi sau cưới về Bình Tân, trong khi tiền thuê hàng tháng trước khi quen anh, tôi vẫn một mình chi trả? Liệu rằng ở với mẹ anh, chúng tôi có ngày ra riêng đó không, hay chính anh đang quá ỷ lại vào mẹ?



Trước anh nói một đằng, sau anh làm một nẻo. Anh bảo không thích ở chung cư, càng không muốn thuê chung cư, cũng không muốn thuê nhà phố. Anh muốn tiết kiệm tiền, ăn cơm mẹ nấu và không phải tốn kém tiền ở. Anh lại nói dạo này nhà có nhiều việc, mẹ khóc nhiều nên anh không muốn mẹ buồn. Tôi chắc chắn không muốn ở chung với ai, nếu có thì xác định chia tay. Thật sự tôi thấy anh là con người tốt, biết lo lắng, quan tâm phụ giúp tôi trong công việc lẫn đời sống tinh thần. Thậm chí gia đình tôi có vấn đề, anh luôn ở bên an ủi, động viên. Tôi đã 29 tuổi rồi, thật sự muốn lập gia đình, nhưng với lối tư duy như vậy thật sự tôi không sống cùng anh được. Mong các anh chị cho tôi ý kiến.

Hồng Ngọc